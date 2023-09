Atendente do McDonald's gera polêmica no Tik Tok: "faço alguns clientes esperarem mesmo!"

Um conteúdo tem gerado discussão no Tik Tok, nele uma funcionária do McDonald's, em seu perfil na rede social @maccaworkaddict, dividiu opiniões ao postar um vídeo de dança com teor de humor irônico alegando que atrasa o atendimento de clientes que, segundo a mesma, teriam um comportamento a seu ver ?rude?.

No vídeo de alguns segundos, enquanto a garota dança, está escrita a frase: ?Você não pode simplesmente ignorar o carro no drive-thru só porque eles gritaram 'oi' assim que chegaram?, sugerindo que a mesma faria exatamente o que mandam ela não fazer nesse caso.

Ao ser questionada, a menina condenou os clientes que ao chegarem no caixa de pedido do drive-thru, impacientemente chamam os funcionários com gritos ou até buzinando, alegando que tal comportamento é desnecessário, já que os funcionários que lá trabalham possuem fones de ouvido onde são alertados por um som ligado a um sistema que detecta a presença de veículos.

Ela, entretanto, acrescentou que seus vídeos não deveriam ser levados a sério, pois são ?todos uma brincadeira?, e admitiu que, se você estiver esperando há um tempo sem nenhum sinal de atendimento, está tudo bem tentar chamar a atenção.

Opiniões divididas

Alguns usuários da rede social discordaram de sua declaração, enquanto outros que trabalham em fast food concordaram. Um usuário comentou no vídeo: ?Que tal apenas dizer 'um segundo, já estou com você'? Eu digo 'oi' porque não sei se eles sabem que estou aqui?.

Outro funcionário do drive-thru afirmou: ?Cada vez que eles dizem 'oi', eu os faço esperar mais 10 segundos kkkkkkk?.

Outro disse: ?Odiava isso trabalhando no Burger King, especialmente quando este cliente ficava lá sentado gritando assim que eu colocava o fone de ouvido?.

Um acrescentou: ?Só digo 'oi!' o mais gentilmente possível, se eu chegar lá e ninguém disser nada por alguns minutos?.

?Se eu tiver que esperar, simplesmente vou a outro lugar?, disse outro.

Alguém concluiu: ?Me identifico totalmente. Faço isso, ou respondo imediatamente, 'Sim, como posso ajudar você?!', deixando claro que estou irritado?.

O McDonald's não se manifestou sobre o assunto.