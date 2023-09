História de cachorro abandonado com carta do dono comove as redes sociais

A história de um cachorrinho que foi deixado por seu dono em um abrigo para animais se tornou viral nas redes sociais e comoveu muitas pessoas.

De acordo com o portal RT, o animal de estimação foi abandonado por seu dono com um bilhete revelando o doloroso motivo pelo qual essa decisão extrema foi tomada, e o abrigo que o encontrou respondeu com uma carta aberta.

“Por favor, não me julgue apenas por este ato. Sou simplesmente um ser humano tentando fazer o que é melhor para o meu cachorrinho. Ele é encantador, é bem educado e treinado. Não posso ficar com ele. Esta é a única maneira, sei que eles o acolherão e ele estará seguro”, continuou o homem que estava prestes a procurar um abrigo para viver também, pois estava sem casa.

Junto com a carta estavam todas as informações sobre Milo, o cachorro, como nome, idade, o que gostava de comer, estado de vacinação e sua personalidade.

Por sua vez, a organização sem fins lucrativos LifeLine Animal Project, com sede nos Estados Unidos, que encontrou o cachorrinho de mais de oito meses, emitiu uma carta na esperança de reuni-lo com seu cuidador e oferecer-lhe apoio.

“Lendo as primeiras linhas, pensamos em como você deve ter se sentido ao escrever aquela mensagem enquanto deixava seu ente querido. Que ato corajoso de auto sacrifício tentando fazer o que era melhor para Milo, garantindo que ele estaria seguro, poderia receber cuidados veterinários e teria comida, água e um teto sobre sua cabeça”, escreveu o abrigo no Facebook, recebendo milhares de comentários e reações comovidas pela história.

Posteriormente, o LifeLine Animal Project informou que depois de esgotadas todas as alternativas disponíveis, ainda não conseguiram encontrar o proprietário. Porém, uma família veio ao abrigo e se apaixonou perdidamente pelo cachorrinho.

“Estamos felizes em informar que Milo foi adotado”, anunciou o abrigo.

LEIA TAMBÉM: Caso de mulher que deu entrada no hospital com diarreia e saiu com os dedos amputados volta a viralizar