Vídeo: momento em que motorista de ônibus vive experiência paranormal com passageiro fantasma

O motorista de um ônibus na cidade de Salta, na Argentina, foi surpreendido em um final de semana, quando dirigia em seu trajeto habitual no turno da noite e escutou a campainha de parada tocar. Como normalmente faz, o motorista olhou para trás para o passageiro descer e, aterrorizado constatou que não havia ninguém no veículo.

No mesmo instante em que percebeu que estava sozinho, ele começou a filmar o corredo do ônibus, assustado, querendo provar a si mesmo que não havia passageiros. No vídeo, ele começa falando: “Você vai rir pra caramba, mas eu não sou louco”. A filmagem mostra como a luz que indica que alguém quer descer estava acesa e, por alguns segundos, ouve-se uma voz fraca, semelhante à de uma idosa, pedindo para parar o veículo. Confira o vídeo compartilhado pelo portal argentino Canal 7 Salta.

É possível ouvir essa voz dizendo: “Parada, chofer. Parada, chofer”, que traduzido, seria como: “Pare, motorista. Pare, motorista”. Neste momento, o motorista vira o corpo para filmar o interior do ônibus, que estava completamente vazio, exceto por ele.

Para alertar seus colegas de trabalho, o motorista (que foi quem gravou o vídeo) compartilhou o clique em seus grupos de WhatsApp. Alguns acreditaram nele e ficaram com medo, outros provavelmente decidiram ignorar o aviso.

Experiências paranormais são comumente relatadas por moradores de Salta, na Argentina

Existem várias lendas que correm pelos ouvidos dos moradores da cidade afirmando terem visto o fantasma desolado de La Llorona durante a madrugada. A aparição mais recente aconteceu em setembro do último ano, no meio da escuridão, quando a figura misteriosa apareceu em um galpão de Las Lajitas, e a pessoa que testemunhou o evento teve que ser hospitalizada.

