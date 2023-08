Existe uma espécie humana desconhecida? Osso encontrado em caverna francesa pode provar que sim

E se fosse provado a existência de uma espécie humana até então desconhecida? É o que pode ter acontecido recentemente na França. Um osso antigo descoberto na caverna francesa, Grotte du Renne, que se acredita ser do quadril, foi escavado há várias décadas, no entanto, só agora foi analisado por especialistas.

O complexo de cavernas é considerado um dos locais paleolíticos mais interessantes da Europa e, segundo o The Mirror, as partes inferiores encontradas indicam que este possível “parente distante” dos humanos modernos já chamou o local de lar.

Na parte superior da caverna, há indícios de uma época em que os Humanos Anatomicamente Modernos (AMHs) a habitavam, mas os pesquisadores também encontraram uma camada que sugere um período de coexistência dos neandertais. Ainda de acordo com o portal britânico, o osso encontrado é chamado de ilíaco — um dos três ossos que compõem a pelve humana, o quadril — e pertencia a um recém-nascido “cuja morfologia exigia uma análise intensa e minuciosa para compará-lo com 31 humanos contemporâneos e dois neandertais”.

No entanto, fazendo esta comparação, foi descoberto que o osso não era nem de Neandertal nem de Humanos Anatomicamente Modernos. Isso pode significar que o osso representa uma linhagem clara do Homo Sapiens, mas com pequenas diferenças dos AMHs. Os pesquisadores observam: “Nossos resultados indicam uma distinção morfológica entre os ílios dos neandertais e os neonatos anatomicamente modernos”.

“Embora o AR-63 esteja ligeiramente fora da variabilidade recente, ele difere claramente dos neandertais. Propomos que isso se deva ao fato de pertencer a uma linhagem humana moderna cuja morfologia difere ligeiramente dos humanos atuais”, acrescentaram.

Os pesquisadores ainda desenterraram diversas ferramentas da cavernas e propõem que “algumas das ferramentas podem ter sido criadas como resultado da difusão – técnicas e habilidades passadas ou aprendidas de uma cultura para outra região”.

“Se essa teoria for verdadeira, os AHMs teriam desenvolvido ferramentas que os neandertais teriam adotado e possivelmente modificado para atender às suas necessidades. Esse cruzamento pode ter ocorrido durante o tempo em que neandertais e AMHs coexistiram em toda a Europa por vários milhares de anos”, finalizou o Mirror.

