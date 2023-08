4 longas de terror que tiveram relatos mais paranormais nas gravações do que no próprio filme

Os eventos sobrenaturais no set de filmes de terror não são tão incomuns quanto se pode imaginar. Muitos filmes que retratam o sobrenatural em suas histórias parecem atrair esse tipo de atividade nos bastidores.

Os filmes abaixo tiveram relatos dos próprios membros da equipe de produção e do elenco e muitos tiveram eventos no set mais assustadores do que o próprio filme.

Além da ficção: os bastidores assustadores de filmes de terror sobre fatos paranormais

O Exorcista (1973)

Este clássico do terror é conhecido por suas cenas aterrorizantes e pela história do demônio que possui uma garota de 12 anos. No entanto, durante as filmagens, a equipe enfrentou vários problemas inexplicáveis, como um incêndio que destruiu parte do cenário e a morte de nove pessoas ligadas ao filme.

O Chamado (2002)

Este filme sobre uma fita de vídeo amaldiçoada que mata quem a assiste se tornou um sucesso de bilheteria. Mas durante as filmagens, a atriz Naomi Watts teve uma experiência assustadora quando acordou no meio da noite com a sensação de que alguém estava segurando sua mão. Ela descobriu que ninguém estava lá, mas o incidente a deixou profundamente perturbada.

Invocação do Mal (2013)

Este filme de terror baseado em uma história real sobre um casal que investiga atividades sobrenaturais em uma casa é conhecido por suas cenas aterrorizantes e pela atuação de Patrick Wilson e Vera Farmiga. No entanto, durante as filmagens, a atriz Lili Taylor relatou que sentiu uma presença sobrenatural enquanto interpretava a mãe possuída.

Annabelle (2014)

Durante as filmagens desta história de terror sobre uma boneca assombrada, vários membros da equipe relataram experiências estranhas, incluindo a boneca desaparecendo e reaparecendo em lugares diferentes, e portas que se fechavam sozinhas.

Esses eventos sobrenaturais nos bastidores adicionam um toque extra de arrepios ao gênero de terror, não é mesmo?

