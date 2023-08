Está com saudades de ‘Bridgerton’? 5 séries para assistir se você terminou a 2ª temporada

Se você está refletindo sobre as teorias da terceira temporada de Bridgerton ou assistindo a episódios antigos do programa, confie em nós, você não é o único.

Após o final, desejamos mais escândalos suculentos e fofocas quentes de Lady Whistledown. E, claro, já estamos ansiosos para ver como será a história de amor de Colin e Penelope. Mas como a Netflix ainda não confirmou a data de lançamento, precisaremos de mais programas como Bridgerton para ocupar nosso tempo.

De dramas adolescentes a peças de época escandalosas, continue lendo para ver 5 séries para preencher o vazio até que Lady Whistledown retorne com o último furo da realeza.

5 séries para assistir se você está com saudades de Bridgerton

Gossip Girl | HBO Max

Elenco: Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford, Ed Westwick

Este drama de 6 temporadas do início dos anos 2000 dá aos espectadores uma visão “das vidas escandalosas da elite de Manhattan”. Gossip Girl seria Bridgeton, se Bridgerton fosse ambientado na cidade de Nova York e apresentasse a narração de uma escritora dublada por Kristen Bell em vez de Julie Andrews.

The Crown | Netlix

Elenco: Claire Foy, Matt Smith, Vanessa Kirby, Eileen Atkins

Como Bridgerton, este drama da Netflix conta histórias da alta sociedade. No entanto, The Crown, com suas 5 temporadas, ocorre quase um século depois e segue as rivalidades políticas e os romances do reinado da rainha Elizabeth II e os eventos que moldaram a segunda metade do século XX. Praticamente todos os nossos membros da realeza favoritos aparecem, incluindo a princesa Diana.

Derry Girls | Netflix

Elenco: Adjoa Andoh, Lorraine Ashbourne, Jonathan Bailey, Ruby Barker, Sabrina Bartlet

A estrela de Bridgerton, Nicola Coughlan, também estrela esta comédia ambientada na Irlanda do Norte nos anos 90. As senhoras de Derry Girls são um grupo de adolescentes que estão navegando no ensino médio católico. Bagunçadas, barulhentas e absolutamente hilárias, Erin, Orla, Clare e Michelle estão entre os personagens principais mais adoráveis que já vimos.

O Preço da Perfeição | Netflix

Elenco: Brennan Clost, Barton Cowperthwaite, Bayardo De Murguia, Damon J. Gillespie

Baseado no livro homônimo de Dhonielle Clayton e Sona Charaipotra, O Preço da Perfeição tem uma temporada e conta a história de três bailarinas que estão matriculadas em uma escola de balé de elite. O problema? Todas querem ser a primeira bailarina. As semelhanças com Bridgerton? O drama e o sexo.

The White Queen | Globoplay

Elenco: Rebecca Ferguson, James Frain, Amanda Hale

Baseado no livro de mesmo nome de Philippa Gregory, The White Queen tem uma temporada e segue três mulheres - Elizabeth Woodville, Margaret Beaufort e Anne Neville - que não vão parar por nada para ganhar poder e assumir o trono na Inglaterra do século XV.