Férias de família acaba em menos de 24 horas após a mãe se irritar com os filhos

Uma mãe decidiu colocar um ponto final em suas férias em família apenas 24 horas depois de a viagem começar. Segundo ela, a solução extrema foi a única maneira de ensinar aos filhos que os atos deles têm consequências.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe decidiu contar sua história no Reddit depois de ser criticada pelo marido e pela avó das crianças.

Sem se identificar, ela explica que tem 3 filhos, sendo 2 meninos (9 e 8 anos) e uma menina (3 anos). No entanto, os meninos têm um relacionamento complicado e estão sempre brigando pelos mais diversos assuntos.

Preocupada com a forma como os meninos se comportariam durante a viagem, a mãe tentou conversar com o marido sobre o assunto, mas ele ignorou as preocupações e eles seguiram normalmente para o passeio, porém tudo começou tão mal quanto ela temia.

“Eles foram brigando durante as 3 horas de viagem, e ao chegar na casa alugada fizeram tudo o que falamos que não poderiam fazer. Sapatos na mobília branca, correr dentro de casa, caixa de giz na piscina. Tudo isso em poucos instantes”.

“Na hora do almoço eles ficaram descontrolados no restaurante, e o mais velho fugiu para um lugar desconhecido porque não conseguiu o que queria. Depois, na praia, tudo ficou ainda pior. Se recusaram a usar protetor, brigaram por brinquedos e pra terminar nos ignoraram completamente em termos de segurança. Ainda nos xingaram”.

Ela tomou uma atitude

Cansada da situação e certa de que os filhos estragaram a viagem de todos, a mãe decidiu voltar para casa no dia seguinte pois os filhos precisavam de uma “consequência real” de seus atos.

O marido, no entanto, foi contra, mas ela afirmou que ou todos iriam ou ela iria sozinha.

“Ele ficou irritado e disse que era injusto com nossa filha, o que é verdade, mas não tinha outra escolha. Quando eu disse para as crianças, elas começaram a chorar e prometeram se comportar”.

“Minha mãe ficou com cara de choro e acha que os preciosos netinhos não fizeram nada demais. Ela discutiu comigo, mas eu não cedi e nós voltamos 3 dias antes do planejado”.

Segundo a mulher, as crianças choraram todo o caminho de volta e o marido a ignorou durante todo o caminho. Sua mãe então enviou mensagens a acusando de estragar os momentos que ela passaria ao lado dos netos.

No entanto, ao pedir a opinião do Reddit ela se surpreendeu ao ver que não foi considerada a pessoa sensata de toda a história.

“Provavelmente a coisa mais certa era punir cada uma das atitudes na hora em que elas aconteceram. Sem protetor solar? Então volta para casa. Fica indo para a parte funda do mar? Então nada de banho de mar”, comentou uma pessoa.

“Eu teria saído com sua filha para outro lugar por três dias e deixaria seu marido e mãe com os meninos para eles lidarem com tudo sozinhos”, sugeriu outra pessoa, que simpatizou com a mãe.

“Você deveria ter ao menos tentado punir apenas os meninos antes de punir a todos”, finalizou uma terceira.