Mãe é humilhada por garçonete ao deixar o filho sozinho em um restaurante

Uma mãe decidiu desabafar na internet após ser criticada por uma garçonete durante uma saída com seu filho. Tentando ter algum tempo para curtir junto com o filho fora de casa, a mãe decidiu levá-lo a um restaurante, mas por um motivo inusitado precisou deixá-lo sozinho na mesa.

Magoada com a situação e se sentindo humilhada com a abordagem da garçonete, a mãe publicou sua história no Mumsnet e pediu a opinião de outros pais e mães. O relato foi compartilhado pelo The Mirror.

Segundo a mãe, assim que chegaram ao restaurante e foram acomodados em sua mesa, ela deixou o filho sozinho na mesa para poder rapidamente usar o banheiro. Antes de sair, ela pediu a outra mãe, sentada na mesa ao lado, para olhar o menino por alguns instantes.

“Depois que a garçonete anotou os nossos pedidos eu fui ao banheiro. Deixei meu filho colorindo na mesa e pedi para a mãe sentada na mesa ao nosso lado, se ela poderia ficar de olho nele enquanto eu ia ao banheiro”.

Ela se surpreendeu ao voltar

No entanto, a mãe conta que assim que retornou deu de cara com uma garçonete irritada que a criticou dizendo que não sabia se ela tinha abandonado o filho ou se iria retornar para buscá-lo.

“Ela disse em um volume alto que não sabia se eu voltaria para buscar meu filho, falou que estava extremamente preocupada e reclamou comigo antes de sair e ir falar sobre isso com seus colegas no fundo do salão. Eu comecei a me sentir mal com isso e não sei mais se agi corretamente”, finaliza.

As opiniões foram divididas entre outros pais, sendo que alguns concordaram com ela enquanto outros a criticaram.

“Leve ele com você. Eu não teria deixado meu filho e muito menos pedido ajuda a um estranho”, comentou uma pessoa.

“Acho rude impor os cuidados do seu filho a uma pessoa aleatória que dificilmente dirá não. Além disso, foi ingênuo da sua parte confiar os cuidados dele a um estranho”, comentou outra.

“O que você fez não foi errado. Seu filho tem quase seis anos e estava bem enquanto coloria e te esperava. Outra mãe ficou de olho nele enquanto você apenas foi ao banheiro e voltou. A garçonete exagerou”, comentou uma terceira.