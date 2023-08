Homem exige que a namorada doe seu cachorro: ‘tentou me morder’

Animais de estimação tem um papel especial nas famílias. Companheiros e muitas vezes atuando como suporte emocional para os tutores, é comum ouvir histórias de apego e carinho entre um tutor e seu animal. No entanto, esse relacionamento pode não ser bem-recebido por outras pessoas.

Um homem usou o Reddit para questionar se está errado ao pedir que a companheira “se livre” de seu cachorro, já que o animal “é extremamente ciumento” e “não o deixa se aproximar dela”.

Segundo ela, a namorada é tutora de um cachorro que adotou junto com sua irmã durante o tempo de isolamento social. Quando eles começaram a namorar, o cachorro ficava com a irmã da mulher, mas veio morar com ela assim que a irmã se mudou para o exterior, onde está estudando.

“O cachorro é uma graça, mas ele é resgatado e tem alguns comportamentos bem ruins e ansiedade de separação. Ele late muito, se uma folha cair e ele ver, ele passa minutos latindo. Ele também é protetor demais com minha namorada e rosna se eu chego perto dela ou se a toco, nunca me mordeu, mas chegou perto disso. Eu também sou alérgico a ele”, explica o homem.

As coisas pioraram

Segundo o homem, todos os problemas de comportamento do cachorro eram possíveis de serem manejados, até que eles decidiram morar juntos e a situação ficou ainda mais complicada.

“Mesmo com dois treinadores e muito carinho e cuidado, ele ainda tem os comportamentos ruins e segue piorando. Quando estou sozinho com ele, ele não se comporta dessa forma, mas quando minha namorada está por perto ele volta a agir de maneira possessiva com ela”.

“Cheguei a conversar com minha namorada para deixarmos ele com sua irmã. Não estaríamos devolvendo ele para o abrigo ou o abandonando na rua, ele ainda estaria com a família. Não parece que ele esteja feliz na nossa casa e pode ser que fique melhor com a irmã dela”, finaliza.

Entre os usuários do Reddit, as respostas foram divididas com algumas pessoas apoiando a decisão do homem, enquanto outras criticaram sua atitude.

“Nunca tente convencer uma pessoa a se livrar se seu animal de estimação”, comentou uma pessoa.

“Você sabia do cachorro antes de ir morar com ela, você vai ter que lidar com isso se quiser continuar com ela, e a melhor forma não é doando o animal”, comentou outra.

“Vocês fizeram o possível para o comportamento dele melhorar, mas isso não aconteceu. Morar com a outra tutora pode ser uma boa saída”, comentou uma terceira.