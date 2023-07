Vídeo: mães saem no tapa após serem convocadas por causa de briga entre as filhas na escola

Na última semana, um vídeo em que duas mulheres aparecem brigando na frente de uma escola da Argentina viralizou nas redes sociais, com mais de 2,5 milhões de visualizações.

O caso aconteceu na cidade de José C. Paz, na escola Juan Bautista Alberdi, e o curioso é que essas duas mulheres que aparecem se violentando com puxões de cabelo, são mães de estudantes da escola em questão.

Reprodução Mães acabam brigando ao serem chamadas na escola para resolver violência das filhas (Twitter: @mauroszeta)

Segundo o site Mega Noticias, a confusão aconteceu em 28 de junho e, tudo começou quando as mães foram chamadas pela diretoria da escola para conversarem sobre as estudantes, que agiam de forma violenta no ambiente de ensino e teriam discutido entre si.

Mas, o que era para ser uma conversa tranquila para resolver o problema, acabou piorando a situação. Ainda segundo o portal, as mães alegaram que no campus onde ocorreu a briga, “a violência escolar e o bullying seriam um problema recorrente”.

O portal reportou que “a briga teria sido de tal magnitude que alguns professores da escola tentaram separar as mães, mas não tiveram sucesso”, como é possível visualizar no vídeo abaixo:

🚨 MADRES A LAS TROMPADAS

- Fueron citadas al colegio por una pelea de sus hijas

- A la salida se agarraron ellas

📍 José C. Paz pic.twitter.com/6I15gb59Mu — Vía Szeta (@mauroszeta) July 14, 2023

O diretor da escola, Héctor Moreno, revelou ao portal argentino Telefe Noticias, que não é a primeira vez que eles vivem este tipo de incidente: “A violência está chegando à escola, não é da escola. Aqui trabalhamos para que tanto os alunos, quanto as famílias tenham um bom vínculo”.

Moreno ainda deu detalhes sobre como a escola reagiu após a briga entre as mães e alunas: “Trabalhamos com as duas famílias, com as meninas que tiveram esse problema, e ambas estão na escola recuperando vínculos”, explicou o diretor.

