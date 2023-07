Climão no Mais Você: Glória Pires se irrita com repórter de Ana Maria Braga após invasão no set

Reprodução Glória Pires se irrita com repórter do Mais Você (Gshow)

Ana Maria Braga iniciou o Mais Você desta segunda-feira, 17 de julho, com uma mensagem emocionante ao amigo e cantor Jorge Aragão, que luta contra um Linfoma Não-Hodgkin, câncer que afeta o sistema linfático, segundo a apresentadora.

“Um cara de fé, um cara sereno”, disse Ana sobre o artista, antes de mostrar cenas do cantor tocando uma de suas músicas preferidas, uma versão de ‘Ave Maria’ em samba, com diversos instrumentos do ritmo. Ana ainda enviou uma mensagem de apoio a Jorge Aragão, antes de iniciar os quadros do programa: ambista de 74 anos:

“Ele vai superar esse momento, eu tenho certeza, e ainda vai tocar mais ‘Ave Maria’ para a gente. Jorge, um beijo grande. Nós estamos aqui em oração para você”.

Após esse momento emocionante, a apresentadora recebeu Felipe Andreolli, que está de volta das suas férias. Mas, foi apenas no final do programa matinal que um momento constrangedor aconteceu.

Climão entre Glória Pires e repórter do Mais Você

O repórter do Mais Você, Ivo Madoglio, costuma “invadir” os sets de gravação das novelas nas segundas-feiras. Mas, hoje o clima não foi tão favorável.

Ao aparecer no set da novela ‘Terra e Paixão’, Madoglio que estava no ar ao vivo com Ana Maria Braga acabou recebendo um puxão de orelha da atriz Glória Pires, durante o intervalo de uma cena da novela com a atriz e Cauã Reymond.

O repórter entrou na sala de gravação, dizendo “Olha Glória aqui, concentradíssima”, ao que ela respondeu, bastante incomodada: “Vocês têm que ajudar os coleguinhas, gente. Porque a gente não tem botão”, no mesmo momento Ana Maria, sem graça, respondeu: “Pois É.

Mas, Glória continuou: “A gente está ligado aqui, temos que ficar concentrados”. Quem tentou melhorar um pouco a situação, foi Cauã Reymond, que falou: “O Caio ameaça muito a Irena. E ela ameaça muito o Caio. É ameaça para lá, é ameaça para cá. E você faz o que, Antônio La Selva?”, perguntou, se dirigindo a Tony Ramos, que chegou na cena. “Eu como macarrão”, respondeu Ramos.

Ao perceber a torta de climão, Ana Maria imediatamente chamou um intervalo comercial: “Vem para cá, Ivo. Deixa eles aí. Eu vou fazer um intervalinho comercial”.

