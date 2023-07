Histórias de fantasmas: Lago mais assombrado dos EUA já teve mais de 700 afogamentos

O lago Lanier foi construído para melhorar o abastecimento de água na região de Atlanta na década de 50, mas para isso teve que inundar uma antiga cidade que estava no local, onde havia ruas, casas e cemitérios, chamada Oscarville, segundo o site britânico Unilad.

A construção obrigou a retirada à força das famílias pobres e empresas. Vinte cemitérios tiveram que ser realocados às pressas e acredita-se que muitas lápides e corpos acabaram ficando sob as águas do lago, assim como casas, ruas e móveis.

Desde então, o local ganhou o título de “lago mais assombrado dos Estados Unidos”, local onde cerca de 700 pessoas teriam morrido afogadas nas últimas sete décadas, segundo o site britânico. As autoridades não têm uma explicação para esse número elevado de afogamentos e a maioria dos corpos nunca foi recuperada porque o chão do lago abriga uma cidade submersa, cheia de escombros.

A história de Oscarville começou com uma próspera comunidade negra, em 1912, que foi expulsa mais tarde por supremacistas brancos com extrema violência e intimidação. Segundo um dos descendentes dos moradores da cidade na época, chamado George Rucker, seu bisavô e muitos outros foram forçados a pular da ponte no rio para “nadar ou morrer” e muitos se afogaram naquele dia, entre eles irmãos e irmãos de seu bisavô.

Fatos históricos, aliados às centenas de mortes por afogamento, ajudaram a criar o mito do lago mais assombrado dos Estados Unidos.

Muitos mergulhadores que exploraram o local relataram terem se deparado com membros de pessoas mortas espalhados entre os escombros das casas no fundo do lago, em uma cena mais que tenebrosa.