Idosa leva golpe milionário após pensar que conversava com Deus e que estava ‘comprando casa no céu’

A história de uma idosa espanhola, cuja identidade foi preservada, repercutiu internacionalmente após ela ser vítima de um golpe, cuja soma supera R$ 1 milhão, uma vez ter acreditado que conversava com “Deus” e que estava “comprando uma casa no céu”. Vamos entender melhor este caso?

Segundo detalha o portal Meganoticias, um homem, que já está devidamente detido, convenceu a idosa que se tratava da figura divina e durante os anos de 2014 e 2019, exigiu diversas quantias de dinheiro, estas que seriam destinadas à aquisição de uma moradia no céu.

Para convencer a idosa a seguir depositando as quantias no “Banco do Céu”, o estelionatário chegou a dizer que os “juros” no terreno divino eram maiores do que os da Terra. A mulher chegou a pegar empréstimos com diversas instituições para manter os pagamentos em dia.

A quantia total depositada pela idosa e o desfecho do caso

Entre valores que possuía e empréstimos, a mulher depositou ao criminoso um total de 250 mil euros, equivalente a R$ 1.339.416,99 (câmbio de 10 de julho de 2022, às 15h, horário de Brasília).

Agora, o Ministério Público espanhol pede que o sujeito, que embora as provas nega as acusações, seja condenado a uma pena de 8 anos de detenção. Ele será julgado no Tribunal Provincial de León.

Por sua vez, embora tenha reconhecido ser vítima de um golpe, a idosa afirmou: “Quem diria não para Deus, nosso Senhor?”.

