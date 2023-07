“Que pena que dono seja tão idiota”: Homem causou indignação ao pintar o seu cão como Pikachu

Um homem causou indignação nas redes sociais após realizar uma ação repreensível contra o seu cão, a quem teria pintado como Pikachu, o personagem da série Pokémon.

O fato ocorreu em um dos jogos da NBA no dia 27 de dezembro de 2022, no jogo entre Miami Heat e Minnesota Timberwolves no FTX Arena de Miami, e durante a transmissão focaram na mascote do assunto.

No vídeo, podemos ver o dono segurando o cão pintado de amarelo com detalhes em vermelho e preto.

Nesse momento, os próprios comentaristas do jogo criticaram a situação: “Não acredito que o cão tenha aceitado esse serviço de pintura”, disse.

LEIA TAMBÉM: Mulher que se gravou abusando de amiga desacordada no TikTok é presa

Também, os usuários das plataformas web o acusaram de maus-tratos aos animais: "Isso é maus-tratos. Pobre cãozinho", "Pobre cão, só posso dizer isso", "uma pena que ele tenha um dono tão idiota", "Não é engraçado, se você for postar um tweet com essa porcaria pelo menos que seja criticando o dono", "Há pessoas que não merecem a companhia de um animal"; foram alguns dos mensagens.

A partir da controvérsia gerada por este fato, a Justiça do Estados Unidos tomou medidas e decidiu multar o dono da cadela, chamada Zsa Zsa, com cerca de 200 dólares (cerca de R$ 1 mil).

“É ilegal para qualquer pessoa tingir ou colorir artificialmente qualquer animal ou ave, incluindo, entre outros, coelhos, frangos e patos, ou trazer qualquer animal ou ave tingida ou colorida para este lugar”, disse a NBC.