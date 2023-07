Mulher destrói o casamento da melhor amiga e afirma: ‘Eu estava com ciúme’

Inconformada com a forma como seu relacionamento com a melhor amiga mudou, uma mulher decidiu ser sincera e falar algumas verdades à amiga e ao noivo dela durante o casamento. O que ela não esperava era a “torta de climão” que isso serviria na ocasião.

Um texto, originalmente publicado no Reddit, que foi compartilhado pelo The Mirror mostra em detalhes como a amiga afirma não se sentir responsável pela destruição do casamento da amiga.

Sem se identificar, a jovem conta que não pretendia causar uma cena durante a festa, mas que se sentiu obrigada a dizer a verdade e não o texto elaborado que passou semanas escrevendo.

“Minha amiga de infância se casou com um homem adorável que a ama e cuida dela. Eles estão juntos há 7 anos e eu o conheço por ser próxima da minha amiga, mas depois que o relacionamento deles ficou sério, a nossa amizade mudou”.

“Sei que pra muitas pessoas isso é normal e que é prioritário mudar, eu concordo com isso, mas ainda assim fico furiosa com isso. Sei que devo respeitá-la e seguir com minha vida, mas aceitar essa mudança não me fez bem”.

Ela decidiu “ser honesta”

Sem querer enganar e esconder seus sentimentos, a jovem então conta que decidiu ser honesta no momento de seu discurso como madrinha, e por este motivo deixou de lado o texto preparado para falar o que realmente sentia.

“No dia do casamento eu chorei durante toda a cerimônia e todos acharam ‘fofo’ eu estar emocionada. A verdade é que eu estava de luto pela nossa amizade que nunca mais será a mesma”.

“Eu tinha um discurso de madrinha que escrevi dias antes, mas não fiquei feliz e disse que não queria mentir e seguir com aquele texto. Eu passei o dia todo fingindo por causa dela, mas não queria mentir”.

“Quando fiz o discurso dizendo que não estava feliz por ela ter se casado com a pessoa que fez a nossa amizade mudar e que apesar dos meus sentimentos tenho que aceitar e parabenizar o casal, todos ficaram me encarando”.

“Ficou um silêncio constrangedor, e vi que minha amiga estava falando algo com seu marido. Quando tentei falar com ela, ela disse que não era o momento certo porque estava com raiva de mim”.

O final da história

Segundo a mulher, o contato da amiga veio somente dois dias depois do casamento, e enquanto isso ela ficou com o retorno de outros amigos que a acusaram de usar sua “honestidade” para esconder seu ciúme e egoísmo.

Aparentemente, essa também foi a opinião da noiva, que entrou em contato com ela perguntando se foi proposital o fato dela estragar o casamento.

“Eu disse que meu objetivo era ser honesta e ela me acusou de bancar a vítima e não ter remorso pelo que fiz. Eu não posso, e não vou, me desculpar por ser honesta”.

“Ela então disse que sou uma idiota e que seu marido se sente desconfortável perto de mim por causa do que eu fiz”.

Para os usuários do Reddit, ela teve sorte da amiga se preocupar em dar um retorno.

“Você estava chateada com o casamento afetando seu relacionamento com sua melhor amiga, então começou a destruir o casamento dela com um discurso egoísta. Espero que sua melhor amiga não fale mais com você”, comentou uma pessoa.

“Você tem sorte de não ter sido retirada da recepção”, finalizou outra.

