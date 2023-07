Ele apareceu no casamento da irmã com um item que destruiu a comemoração

Um homem está passando por momentos complicados envolvendo sua família. Segundo ele, após aparecer no casamento da irmã usando um item que ela pediu a ele para não usar, todos passaram a criticá-lo.

Em uma publicação feita no Reddit, o homem conta que o casamento da irmã aconteceu recentemente e que ele, que não tinha contato com a família há algum tempo, acabou comparecendo e causando uma pequena confusão.

“Eu estava na Irlanda há 8 meses antes de vir para o casamento da minha irmã. Eu fui até lá para passar duas semanas com meu melhor amigo, que conheço desde os 14 anos. Ele decidiu viajar para se reconectar com sua herança após perder o pai, e eu apenas estendi minha permanência no país”.

“Acabou que nosso relacionamento evoluiu e terminamos nos casando, mas acabei nem me preocupando em contar para minha família ou fazer algo para celebrar com a presença de todos. Não achei que seria um problema já que somos muito desapegados”, revela.

Ele estragou o casamento da irmã

Seguindo com seu relato, o homem conta que enviou um e-mail para a família contando sobre o casamento com seu parceiro. Sua expectativa era evitar surpresas no casamento da irmã e garantir que a presença do marido fosse permitida.

“Minha mãe ficou magoada por não saber antes, mas assim que nos viu, no jantar de ensaio do casamento, ficou animada e fez questão de passar a noite contando histórias sobre nossa amizade e como ela já acreditava que fosse surgir algo a mais”.

“Minha irmã acabou se incomodando e pediu para que eu não usasse minha aliança de casamento durante o casamento dela pois eu já tinha ‘roubado a atenção’ do jantar de ensaio e poderia fazer o mesmo na celebração”.

Leia também: Homem é criticado por ir ao casamento do melhor amigo 2 semanas após se tornar pai

“Eu recusei, fui usando minha aliança e tudo saiu perfeitamente normal. Minha irmã agora se recusa a falar comigo ou com meu companheiro, mas não acho que agi errado”, finaliza o homem.

No entanto, os usuários do Reddit acham que ele agiu muito errado.

“Você estava casado há 4 meses e esperou o casamento da sua irmã para contar para todos. Isso foi errado”, comentou uma pessoa.

“Você claramente usou o casamento da sua irmã para anunciar o seu casamento”, finalizou outra.