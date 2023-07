Jovem vendedor que teve reação viral ao cliente pedir por preservativo aparece novamente e mostra como está agora

Um jovem atendente se tornou viral depois que um cliente gravou sua reação ao vender um preservativo masculino. A gravação rodou o mundo em 2021 e muitos se divertiram com o adolescente.

Nas imagens, é possível ver como ele debocha do pedido do cliente, dizendo: “Huuuuum”. E ao dizer que queria outro tipo de preservativo, o jovem se manifesta da mesma forma.

Logo, o vendedor da loja de conveniência foi apelidado de “menino do Oxxo” e, como o vídeo circula até hoje, as pessoas conseguiram encontrá-lo novamente.

Ya no se pueden comprar condones con seriedad 🤣 pic.twitter.com/oADmU8khH3 — Hernán (@HernanBlue) March 7, 2021

Elías, que é de Tijuana, no México, tem um perfil no TikTok e ainda brinca com a situação. Veja como ele está atualmente:

Reprodução

Outro meme muito compartilhado até hoje, mostra uma garotinha loira, sentada em uma cadeirinha no banco de trás de um carro, com um olhar de reprovação para a irmã que está muito emocionada a descobrir que vai para a Disney.

Trata-se de Chloe, que protagonizou um vídeo que fez sucesso e até hoje é motivo de risadas nas redes.

Hoje, a criança que se tornou uma celebridade mundial, compartilha seu crescimento com os seguidores do Instagram e já completou 12 anos.

