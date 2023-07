Após anunciar a gravidez da nora, sogra é surpreendida com uma dura verdade

Uma sogra está acusando sua nora de tê-la envergonhado ao “anunciar uma falsa gravidez”. Acontece que em momento algum o casal fez o anúncio para os familiares, uma vez que ainda não estão planejando aumentar a família com filhos.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher conta que a atitude de sua sogra ultrapassou todos os limites do aceitável.

Agora que ela e o marido estão começando a se estabilizar financeiramente, eles decidiram entrar na fila de adoção de animais, na esperança de ter um cachorro para acompanhar a família, enquanto se preparam para iniciar os planos de ter um bebê nos anos seguintes.

“Recebemos a notícia de que fomos escolhidos para adotar um pequeno Akita de seis meses, e na mesma hora fomos brincar com meus cunhados. Nós dissemos a eles que estamos aumentando a família, e todos eles já sabiam que estávamos esperando a chegada de um cachorro, e não um bebê”.

“A confusão começou nessa hora. Minha sogra leu a mensagem no celular do meu cunhado mais novo, que mora com ela, e imediatamente postou no Facebook que será avó e que eu estou grávida”.

A notícia correu a cidade

Segundo a mulher, não demorou muito para a notícia se espalhar e chegar aos seus pais, e em pouco tempo ela recebeu uma ligação da mãe, extremamente irritada por ter descoberto a gravidez pela internet.

“Eu expliquei que não tinha ideia do que ela estava falando, e ela então contou sobre o post da minha sogra”.

Na mesma hora, ela entrou em contato com a sogra e pediu que o post fosse removido, mas a história não acabou por aí.

“Ela ficou envergonhada e com raiva de mim por ‘enganá-la’. Ela disse que eu era uma idiota insensível por ‘brincar’ com isso. Eu disse que se ela não lesse a conversa alheia não teria entendido a mensagem de forma errada”.

“Agora todos estão do meu lado, menos ela que passou a exigir que eu engravide como forma de me desculpar”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, o comportamento da sogra é completamente fora de série.

“Lamento que ela faça parte de sua vida. Se você acabar tendo filhos, ela será um pesadelo”, comentou uma pessoa.

“Imagine a audácia de alguém dizer para você engravidar porque acha que você deve isso a ela já que ela deixou todos achando que você está grávida”, finalizou outra.