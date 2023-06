Jovem grávida de sete meses confronta namorado após traição e acaba morta a facadas, na Itália

A morte da corretora de imóveis Giulia Tramontano, de 29 anos, que estava grávida de sete meses, chocou a população de Milão, na Itália. Ela foi considerada desaparecida, mas a polícia descobriu que ela foi morta pelo próprio namorado, Alessandro Impagnatiello, de 30, depois que o pressionou por causa de uma traição. O homem, que é barman em um hotel de luxo, chegou a denunciar o sumiço da vítima, mas depois acabou confessando o crime.

Giulia estava desaparecida desde o último dia 27. Conforme a investigação policial, revelada pelo jornal “Mirror”, naquela data ela se encontrou com uma mulher, que dizia ser amante de Alessandro e relatou que engravidou dele, mas abortou. Revoltada, a corretora de imóveis decidiu confrontar o namorado e disse que sabia da traição.

Assim, segundo a polícia, Alessandro teria atacado a namorada e a matado com duas facadas. No domingo (28), o homem procurou as autoridades e denunciou o “desaparecimento” da vítima.

Ainda segundo a investigação, o barman passou a usar o celular da namorada para mandar mensagens para outras pessoas, Nos textos, escritos por ele, a vítima dizia que estava chateada e que pretendia “sumir”.

Mas imagens de câmeras de segurança registraram os últimos passos de Giulia e, na noite de quarta-feira (31), Alessandro acabou preso apontado como o principal suspeito do assassinato. Confrontado pela polícia, ele acabou confessando o crime e indicou onde havia deixado o corpo dela, em uma área verde abandonada, a poucos metros do apartamento em que eles moravam juntos, em Milão.

Alessandro, que já tinha um filho do primeiro casamento, vai responder tanto pela morte de Giulia, quanto do bebê que ela esperava.

