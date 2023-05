Vídeo: Jovem desmaia ao fumar narguilé, cai em cima de carvão e queima gravemente o rosto

Em um vídeo publicado no TikTok, uma jovem compartilhou a péssima experiência que teve após fumar um narguilé no Rio de Janeiro.

Nas imagens compartilhadas com seus seguidores, Dominck Maiara mostra uma grande ferida aberta no centro de uma queimadura no lado esquerdo da face, na altura da bochecha, causado por um desmaio.

A jovem conta que saiu no domingo à noite com sua sogra para participar de um evento de forró, mas que naquele dia tinha resolvido que não iria beber, por isso resolveu pedir um narguilé para fumar, mas como estava fumando sozinha começou a passar mal.

“Eu estava em pé quando senti que minha pressão estava caindo. Aí eu sentei, Nessa que sentei, eu desmaiei e não lembro mais de nada”, disse. Para seu azar, ela desmaiou exatamente sobre o carvão do narguilé, causando severas queimaduras no rosto.

“Eu fiquei muito triste”, disse Dominck. “Quando acordei todo mundo estava em cima de mim, perguntando se eu estava bem.”

O vídeo mostra sua namorada passando pomada no ferimento, uma queimadura de terceiro grau depois do acidente.

A postagem teve mais de 580 mil visualizações e muitos seguidores aproveitaram para compartilhar experiência semelhante e dar dicas para tratar o ferimento. “Já queimei a perna no narguilé e demorou pra cicatrizar. Quando sarou ficou a mancha”, disse uma internauta. “Nossa senhora, moça passa óleo de girassol, vai ajudar a não ficar manchada a pele”, sugeriu outra seguidora.

