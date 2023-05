Enquanto estava em seu quintal, Mary Goldsmith acabou se deparando com uma grande pena rosa que flutuava pelo ar. Ela teria se mudado recentemente para o local, ficando surpresa com o que acabara de encontrar. O caso, publicado pelo The Dodo, aconteceu em Port Aransas, no Texas, nos Estados Unidos.

Ao se deparar com a pena deixada pela ave cor de rosa, a mulher prontamente iniciou suas pesquisas para descobrir a quem pertencia.

“Fiquei maravilhada na primeira vez que vi um [desses] pessoalmente”, contou Goldsmith ao The Dodo. “Ele não é apenas grande e rosa, mas também tem um [bico em forma de colher] verde que balança para frente e para trás na água para prender a comida. É uma ave muito incomum.”

Este animal deixou uma de suas penas em um quintal e mulher não consegue acreditar em surpresa (Reprodução/Mary Goldsmith)

Após sua mudança para a região, Goldsmith passou a contemplar essa espécie de pássaro por diversas vezes no Texas, por ser uma ave oficial de Port Aransas.

Leia mais:

Sessão de fotos e exibição de penas

Apegada a ideia de que não seria mais surpreendida, a mulher mais uma vez se surpreendeu enquanto visitava o Leonabelle Turnbull Birding Center.

“Esta ave em particular foi uma das mais vibrantes que já vi”, disse Goldsmith. “Durante a época de reprodução, as penas do colhereiro róseo tornam-se um rosa mais profundo com toques de laranja e amarelo. Este pássaro estava em chamas com cores reprodutivas!”

Ao analisar uma ave de perto, a mulher notou ter recebido um olhar em retorno por parte do pássaro. “Ele ficou bem na minha frente fazendo diferentes poses e parecia responder ao clique da câmera”, contou.

Em vista de aproveitar a oportunidade, Goldsmith tirou algumas fotos do animal, que acabou posando lindamente nos registros. Com olhar encantador e charme nas penas, a ave deu um show de charme e carisma.