“Surra de pizza”: homem é preso por agredir esposa nos Estados Unidos

Uma fatia de pizza de pepperoni foi apreendida pela polícia do condado de Marion, na Flórida, Estados Unidos, como a arma usada por Ortelio Lazaro Alfonso, de 39 anos, para agredir sua espora durante uma discussão em sua casa, no último dia 17.

Quando a polícia chegou ao local, após ser chamada pela mulher agredida, ela ainda apresentava as marcas da violência, entre elas o lado esquerdo do rosto e o cabelo cheio de molho de tomate, assim como sua blusa, manchada de vermelho e com pedaços de pepperoni.

De acordo com o site The Smoking Gun, a mulher contou aos agentes da polícia que o marido pegou uma fatia de pizza e “deu um tapa’ em seu rosto com ela durante uma discussão mais acalorada.

Em seu registro, o policial disse que as ‘evidências’ encontradas na casa da vítima durante a inspeção corroboram seu testemunho. “Observei que havia molho de pizza nas paredes e no teto da área da cozinha, o que corroborou ainda mais a declaração da vítima”, completou o agente.

Ortelio foi algemado e levado para a delegacia para prestar esclarecimentos e foi indiciado por agressão. Em sua defesa, ele alegou que não encostou a mão na esposa, apenas a pizza.

Após prestar depoimento, ele foi solto no último sábado e deverá comparecer em uma audiência com juiz para prestar esclarecimentos sobre a agressão. A audiência está marcada para 29 de março.

