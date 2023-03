Você sabe o que é um “Wolverine”? Animal foi avistado após 30 anos nos EUA

Ameaçados de extinção, um ‘wolverine’ foi avistado foram de sua faixa habitual de trânsito pela primeira vez em 30 anos no estado do Oregon, nos Estados Unidos. Até então, pensava-se que o animal tivesse sido extinto naquela região.

Os ‘wolverines’ ou ‘carcajus’ são animais carnívoros da família dos Mustelideos, e vivem normalmente em zonas mais frias como a Sibéria, Escandinávia, Alasca e norte do Canadá. É considerado o maior membro da família das doninhas.

Segundo o departamento de vida selvagem do estado do Oregon, é muito provável que o animal só estivesse de passagem, pois a região não atende aos requisitos necessários para a sobrevivência desta espécie, que chega a viajar até 40 quilômetros por dia.

“Dada a proximidade de Portland, ficamos muito surpresos quando este relatório chegou e exultantes quando pudemos verificar o avistamento”, disse o biólogo da vida selvagem do distrito de Oregon, David Keiter.

O animal que emprestou o nome para o personagem Logan das histórias em quadrinho chega a pesara 30 kg e é conhecido tanto por sua coragem quanto por sua agressividade. O personagem da Marvel divide com ele algumas características, como o olhar raivoso, o aspecto selvagem, as enormes garras retráteis para ataque e defesa e um estilo de vida bastante solitário.

Suas aparições e o material fotográfico sobre eles são bastante escassos. Em março deste ano um guia turístico também teve a sorte de se deparar com um Wolverine no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, e foi fotografado por visitantes. Segundo os guias locais, é a primeira vez que o animal é avistado no local em mais de 20 anos.