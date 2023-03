Noiva proíbe amiga de usar óculos no dia de seu casamento e causa confusão

Uma noiva teve seu casamento completamente destruído depois de proibir uma das madrinhas de utilizar os óculos durante toda a celebração. Uma amiga da madrinha em questão foi a responsável por dividir a história no Reddit.

Conforme o The Mirror, a jovem não se identificou ao relatar o caso e apenas comentou, em detalhes, o ocorrido durante o casamento.

“A noiva do nada começou a ter problemas com uma das madrinhas que usava óculos. Ela nunca tinha dito nada, mas no dia do casamento encrencou com isso”.

“A madrinha disse que não iria colocar os óculos durante os votos e as fotos, mas que os usaria no restante do dia para poder enxergar normalmente. No entanto, a noiva começou a gritar com ela para ela não colocar os óculos”.

Segundo a convidada, a discussão aumento ao ponto da noiva começar a gritar e exigir que a madrinha esqueça os óculos ou saia do casamento. “Foi aqui que a confusão começou”.

Ela ficou sem madrinhas!

Com a discussão acalorada, as madrinhas ameaçaram deixar o casamento em companhia da amiga criticada pela noiva, que achou que todas estavam blefando.

“Elas disseram que iam embora junto com a madrinha dos óculos se ela fosse obrigada a sair, a noiva achou que estavam blefando e se espantou quando todas saíram e foram comer em um restaurante juntas”.

A noiva ainda tentou recuperar suas madrinhas ligando para elas e pedindo desculpas, mas não teve sucesso.

Leia também: Convidada não vai a casamento após mudança de última hora no código de vestimenta

“Elas não só recusaram como também cortaram contato com a noiva. O casamento seguiu sem as madrinhas e as pessoas ficaram encarando a noiva por causa dos gritos”.

“Segundo as coisas que ouvi, esse caso do óculos foi apenas um de vários que a noiva causou. Isso fez elas se afastarem definitivamente”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, a noiva apenas está pagando pelos seus erros.

“Ela teve exatamente o que merecia! Parabéns às madrinhas por permanecerem juntas”, comentou uma pessoa.

“Eu queria ter visto isso! A noiva realmente mereceu essa reação”, completou outra.