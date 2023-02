Erro em tatuagem de uma das sisters chama atenção no BBB 23

Tatuagens são formas de expressão e arte, que podem transmitir mensagens e pistas sobre a personalidade das pessoas. No entanto, elas também podem ser alvo de críticas, principalmente quando algo não corre bem no processo de criação e execução da arte. Com os participantes do Big Brother Brasil 2023 não foi diferente, e os desenhos e frases nas peles dos brothers e sisters rapidamente se tornaram assunto na internet.

Enquanto alguns foram elogiados pela originalidade, outros foram criticados. Quem recentemente virou alvo de críticas, e brincadeiras, nas redes sociais por causa de uma tatuagem foi Key Alves, jogadora de vôlei e participante do BBB 23.

Em determinado momento da transmissão do programa, a câmera focalizou a tatuagem, localizada na região interior do braço de Key, onde é possível ver uma frase escrita. No texto, fica legível a frase: “Be beautiful hurt”.

Após identificar e decifrar a escrita da tatuagem, os internautas começaram a publicar diversas opiniões sobre o desenho onde ressaltam não só alguns erros gramaticais na frase, mas também apontam alguns equívocos de execução na arte.

“Tá tudo errado!”

Incansáveis, os fãs do programa foram rápidos em compartilhar imagens do momento em que a frase entra em foco e decidiram traduzir o texto, chegando a conclusão de que a grafia correta seria: “Being beautiful hurts”, que no português seria algo como “Ser linda dói”.

Em pouco tempo, até mesmo alguns professores e professoras de inglês deixaram sua opinião: “Sou professora de inglês, isso dói na minha alma!”, comentou uma.

“Parabéns para quem conseguiu entender”, comentou outra pessoa.

Sou professora de inglês, isso dói na minha alma! pic.twitter.com/58q3PgzoRE — Taila (@TeacherTaila) February 27, 2023

“É um erro de gramática! O correto seria ‘Being Beautiful hurts’ (Ser bonita dói)”, explicou uma terceira.

Outros ressaltaram a execução da tatuagem dificulta até mesmo a leitura da frase: “É malfeita... levei uns bons minutos para tentar entender a escrita”.

