Bruna Griphao perde a paciência com aliados no ‘BBB 23′

A atriz Bruna Griphao se desentendeu com seus parceiros de jogo no “Big Brother Brasil” na madrugada desta segunda-feira (27).

Pouco depois que aconteceu a formação do sétimo paredão - com Fred Nicácio, Cézar e Cara de Sapato - a sister foi para o Quarto do Líder junto com seus principais aliados, Larissa e Fred.

Lá, eles ficaram batento papo sobre o andamento do jogo e planejando os próximos passos no reality show. Em um determinado momento, o trio passou a comentar as últimas eliminações do BBB - e logo entraram em um assunto delicado para Bruna.

Larissa e Fred resolveram trazer de volta o assunto de que tinha rolado um clima romântico entre Bruna e Cristian, o quinto eliminado do BBB. Contudo, a atriz não gostou de ouvir isso.

“Já falei que essa brincadeira é chata, mais de dez vezes, mas vocês insistem”, reclamou Bruna, pedindo para que eles deixassem o assunto de lado.

“Dupla loirinha e lourão”, provocou Fred, em tom de brincadeira.

Não demorou e a Paloma de “Avenida Brasil” se irritou de verdade e deu um basta na brincadeira. “Não, mas agora é sério, vou pedir pela última vez para vocês pararem”, decretou Bruna, dando um fim às risadinhas.

Marvvila critica atitude de Key Alves em formação de Paredão; entenda

Marvvila revelou que não gostou de ter sido puxada por Key Alves na dinâmica Dedo-Duro durante a formação do Paredão do “BBB 23″.

Após sorteio, um confinado podia escolher saber o voto de alguém da casa. Key, então, escolheu Marvvila, que votou em Aline Wirley. “Ela puxou meu nome hoje para falar. Não entendi nada”, disse a cantora para Sarah e Gabriel. Veja a história completa aqui.