Noiva decide não convidar o pai para o casamento após ele impor uma condição

Uma noiva está a ponto de precisar tomar uma decisão extrema sobre seu casamento. Ao que tudo indica, o pai da jovem afirmou que não pagará pela festa caso o casamento não seja “completamente vegano”.

Conforme publicado pelo The Mirror, a noiva decidiu desabafar no Reddit e pedir a orientação de outras pessoas sobre como lidar com a decisão de seu pai que, segundo ela, foi influenciada pela nova companheira do homem.

Iniciando seu relato, a noiva explica que há alguns anos o pai começou um relacionamento com uma mulher que é “vegana a extremos”, por conta disso ela acaba recebendo diversas críticas sobre seu estilo de vida. Por conta disso, nem mesmo seu casamento foi poupado.

“Meu pai só vai ajudar a pagar pelo meu casamento se for uma festa vegana. Isso não inclui apenas a comida, mas também roupas, sapatos, item de decoração, as roupas dos convidados e qualquer outra coisa que você possa imaginar”, comenta a noiva.

Ela precisou tomar uma decisão

Mesmo disposta a ceder em alguns pontos, como o cardápio da festa, a jovem afirma que não se sente confortável em ditar regras extremas para os trajes e itens portados por seus convidados.

“Eu consigo aceitar e lidar com uma festa com cardápio vegano, mas não me sinto bem em ditar o que os outros vestem ou trazem para seus filhos e bebês!”.

“Isso me chateou, não é sobre o dinheiro porque de toda forma teremos algo pequeno. Acontece que além de tudo isso a companheira do meu pai também foi extremamente rude com a minha mãe e esses fatores me fizeram decidir que não os quero na celebração”.

“Por outro lado, ela agora está dizendo para todos meus parentes que eles não foram convidados por causa do dinheiro! Mas não é por isso, eu só não quero ser controlada sobre o que posso ou não fazer no dia do meu casamento e estou cansada dela ficar me julgando e acho que será melhor para mim, minha mãe e irmãos, não tê-los por perto”, conta.

“Não quero ser repreendida sobre consumo de leite, mel, queijos, óleo de palma e todo o resto no dia do meu casamento, além de não querer meus convidados expostos a isso”, finaliza.

A noiva foi apoiada pelos outros usuários da plataforma, que prontamente a defenderam.

“Acho que você está tomando a decisão certa. É insuportável a atitude deles e é a última coisa que uma noiva precisa no dia do seu casamento”, comentou uma pessoa.

“Entendo sua situação, mas eu tentaria conversar com seu pai e explicar tudo detalhe por detalhe. Eu convidaria seu pai, mas não a namorada dele e deixaria claro os problemas que vocês têm com ela”, finalizou outra.