Noiva exige ‘carta de intenção’ para os possíveis convidados de seu casamento

Uma mulher ficou completamente indignada ao receber o convite de casamento da sua irmã e perceber que a noiva decidiu instaurar um “exame de seleção para os candidatos a convidados”. Revoltada, ela decidiu que não irá comparecer ao casamento.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar a situação inusitada por meio de uma postagem no Reddit, onde desabafou com os demais usuários da plataforma.

De forma anônima, ela conta que está se recusando a participar do casamento da irmã por ser obrigada a “escrever uma redação” para ser selecionada como convidada da celebração.

“Minha irmã se casa agora em fevereiro, e vai ser um casamento fora da cidade em que moramos. Eu tinha minhas dúvidas sobre o casamento realmente acontecer por ter algumas restrições de viagens devido a pandemia, mas minha irmã está decidida a seguir em frente com seus planos e manteve a data e o envio dos convites”, conta.

“De toda forma, ela precisou diminuir o número de convidados devido a algumas solicitações feitas pelo local, o que a fez convidar novamente as pessoas e pedir a elas que enviem suas confirmações. Mas, para descobrir quem vai ou não ser convidado, ela decidiu solicitar ‘cartas de intenção’ dos convidados em potencial. A ideia dela é usar as cartas para filtrar quem será ou não convidado”.

Ela decidiu não comparecer

Irritada com a postura da irmã, a mulher afirma que decidiu não escrever sua carta de intenção pois acha inadequado precisar explicar os motivos de querer estar presente no casamento de sua irmã.

“Fiquei me sentindo insultada com isso! São perguntas absurdas como ‘por que você ainda quer comemorar esse dia conosco?’ e coisas deste tipo”, conta.

“Eu disse a ela que não vou escrever a carta explicando os motivos de querer ir ao casamento dela para depois ainda precisar gastar meu dinheiro com passagens, hospedagem e presentes. Isso deixou ela e meus pais irritados comigo”.

“Depois disso tudo, minha irmã ainda disse que para ser justa e imparcial eu não serei convidada se não enviar a carta. Para mim está tudo bem, mas meus pais insistem que isso pode pegar mal com outros parentes”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, o que pode pegar mal é a postura da noiva com seus convidados.

“Eu definitivamente escreveria duas cartas sendo uma repetindo a frase ‘meus pais disseram que terei problemas se não for’ e outra repetindo ‘porque sou sua irmã'”, sugeriu uma pessoa.

“É ridículo pedir para alguém fazer isso! Você convida as pessoas para seu casamento porque as quer por perto!”, finalizou outra pessoa.