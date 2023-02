Tio leva sobrinha ao altar após o pai da noiva se recusar a acompanhar a filha

A atitude de um pai chocou alguns usuários da plataforma Reddit. Segundo relato, compartilhado pelo tio de uma noiva, o pai da jovem se recusou a acompanhar a filha até o altar ao saber que ela se casará com outra mulher.

Conforme publicado pelo The Mirror, ao saberem dos motivos que levaram o homem a tomar essa decisão, diversos internautas criticaram a postura do pai e ofereceram seu apoio ao tio e a noiva.

De forma anônima, o tio da noiva decidiu contar a história da sobrinha e pediu apoio aos demais usuários do Reddit. Ele explica que o relacionamento entre os pais de sua sobrinha e a jovem é algo complicado, principalmente por conta da base religiosa da família.

“Meu irmão e sua esposa vem de uma igreja conservadora e têm um relacionamento difícil com sua filha, que se assumiu lésbica aos 17 anos. Foi algo complicado que terminou com ela se mudando para a casa dos meus pais pelo restante de seu período escolar. Eles também pagaram seus estudos universitários e eu me transformei em um porto seguro para ela. Minha sobrinha é uma pessoa brilhante e sua noiva se tornou outra sobrinha para mim”, revela o tio orgulhoso.

Ele apoiou a sobrinha durante todo o tempo

Seguindo com seu relato, o homem conta que recentemente seu irmão e a esposa tentaram se reaproximar da filha graças ao suporte da terapia familiar. No entanto, o fato de que a jovem está prestes a se casar gerou alguma tensão na família.

“Ela quer que seus pais estejam presentes no casamento, mas eles afirmam que ainda estão com um ‘bloqueio mental’ quanto a isso. Eles pediram a ela para adiar o casamento até que eles consigam lidar com a situação”.

Chocado com a atitude de seu irmão, o homem se ofereceu para levar a sobrinha até o altar o que deixou o pai da noiva enfurecido. “Ele disse que estou tentando destruir seu relacionamento com a filha e que ele tem o direito de entregar sua filha no altar”.

“Eu o lembrei de que meu filho também é gay e que precisamos ter certeza de que eles sabem que somos um ponto de segurança para eles. Posso ter exagerado, mas quando ele me questionou se eu julgava meu relacionamento com meu filho mais importante do que o relacionamento dele com a filha eu disse que sim porque não precisei de um terapeuta para aprender a amar meu filho como ele é”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele teve a melhor postura possível diante da situação.

“Você disse a verdade para seu irmão, e isso muitas vezes dói. Ele escolheu estragar o relacionamento com a própria filha e precisa lidar com as consequências de suas ações. É uma pena ele precisar de um terapeuta para aprender sobre como amar a própria filha”, comentou uma pessoa.

“Seu irmão já ‘deu a filha’ aos 17 anos, quando ela foi morar com os avós”, finalizou outra.