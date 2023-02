Mulher se revolta com o choro do bebê dos vizinhos: ‘Não é justo! Estou cansada’

Uma mulher decidiu desabafar na internet depois de perder noites de sono por conta do choro do bebê de seus vizinhos. Segundo relato, feito por ela no Mumsnet, a situação a está levando a privação do sono.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher compartilhou seu desabafo em uma publicação feita no fórum online Mumsnet, onde contou de forma anônima que sua vida ia bem até a mudança de um jovem casal para a casa ao lado.

“Meus vizinhos são um casal jovem e eles têm um filho pequeno, não tenho certeza sobre a idade da criança, mas definitivamente é menos de 2 anos”.

“Acontece que sou constantemente acordada no meio da noite pelos berros da criança. O choro, extremamente alto, dura de meia hora a 1 hora! Já aconteceu de durar mais de duas horas sem parar”, conta a mulher que afirma estar sendo privada de suas horas de descanso.

Ela não sabe como agir

Seguindo com seu desabafo, a mulher conta que acabou desenvolvendo uma série de problemas de saúde mental em decorrência de um relacionamento abusivo. Com isso, ela acaba tendo problemas para dormir o que piorou significativamente com os gritos do bebê.

“Eu entendo que eles choram e que é algo temporário, mas não acho justo perder meu sono dia após dia por causa disso! Eu também não quero confrontar os pais da criança porque não quero causar uma confusão”, explica.

Para os usuários do Mumsnet, ela poderia tentar conversar com os pais do bebê, mas tendo em mente que eles também estão cansados e fazendo o possível para acalmar o filho.

“Talvez a criança também tenha problemas para dormir. Duvido que os pais já não tentaram de tudo para fazer o filho descansar. Você tem a possibilidade de mudar sua cama para outro cômodo em caráter temporário?”, sugeriu uma pessoa.

“Você pode tentar tampões de ouvido? Espero que seja algo temporário, mas você precisa considerar a possibilidade da criança sofre de terrores noturnos”, comentou outra pessoa.