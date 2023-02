Pai é criticado por abraçar a filha de 15 anos enquanto assistia um filme

Um pai foi duramente criticado por seus sogros e esposa depois de abraçar a filha de 15 anos enquanto a família assistia a um filme. Segundo os sogros, a atitude do homem é “completamente inadequada”.

Após desabafar no Reddit o homem teve seu relato compartilhado pelo The Mirror. De forma anônima ele revela que não esperava a atitude de seus sogros diante do momento em família.

“Minha filha mais velha sempre foi muito carinhosa e isso me deixa feliz porque eu também sou. Recentemente nós tivemos uma noite de filmes em família e meus sogros estavam presentes. Era um filme infantil e minha filha, que tem 15 anos, começou a ficar entediada e cansada, então ela se aconchegou em mim e dormiu”.

No entanto, a cena acabou gerando uma grande discussão entre a família apenas alguns instantes depois que o filme terminou e as crianças foram dormir em seus respectivos quartos.

Ele foi duramente criticado

Segundo o homem, assim que seus filhos foram para os quartos, os sogros deixaram clara sua opinião sobre a atitude dele ao abraçar a filha durante o filme.

“Tivemos um momento de silêncio e depois meu sogro começou a dizer que achava inapropriado eu abraçar minha filha de 15 anos”, conta o homem.

“Para minha surpresa, minha sogra e minha esposa concordaram com ele! Eu respeito muito meus sogros e me considero mais próximo deles do que dos meus próprios pais. Também amo minha esposa, mas disse abertamente para eles irem pastar e me retirei da sala”.

Depois de se retirar para seu próprio quarto, o homem conta que tanto seus sogros quanto sua esposa ficaram irritados com sua atitude e se recusam a pedir desculpas para ele. No entanto, para os usuários do Reddit, ele não fez nada de errado e realmente merecia esse pedido de desculpas.

“Você abraçar seu filho é algo adorável! É bom saber que nossos filhos se sentem confortáveis com a nossa presença. Seus sogros e esposa estão projetando os próprios pensamentos sem sentido”, comentou uma pessoa.

“Eu sinto que era a situação perfeita para se fazer de bobo e questionar eles sobre o motivo disso ser inapropriado. Assim eles seriam obrigados a falar exatamente o que estavam pensando e conseguiriam perceber os motivos pelo qual isso não faz sentido”, finalizou outra.