Em ação polêmica, churrascaria ‘sugere’ que veganos ‘se matem’; dono se desculpa

Uma churrascaria do litoral paulista se tornou o centro de uma polêmica após uma placa, colocada em frente ao estabelecimento, repercutir na internet e gerar uma série de críticas ao estabelecimento.

Conforme publicado pelo G1, o aviso “sugeria” a opção “Se mata” como alternativa vegana aos pratos com carne. Após ser publicada na internet, a imagem viralizou rapidamente e repercutiu de forma negativa entre veganos e clientes do estabelecimento.

No informativo, que geralmente é utilizado para apresentar aos clientes o prato do dia, é possível ler a mensagem na voz da personagem fictícia criada para ser a “imagem” do restaurante: “Sugestão da Dona Nice! Opção vegana: se mata!”.

Em pouco tempo, as imagens da placa, colocada em frente a porta de entrada da churrascaria, foi compartilhada nas redes sociais e criticada por incitar atos contra a vida e pela crítica infeliz ao movimento vegano. A publicação, feita no perfil do próprio estabelecimento, foi removida do Instagram.

Posicionamento nas redes sociais

Diante da repercussão negativa, o dono do estabelecimento, identificado como Lucas, publicou no perfil da churrascaria um comunicado se retratando com os clientes e com a comunidade vegana.

Segundo ele, a intenção inicial era “brincar com temas relacionados ao negócio”, entre os quais se destaca o veganismo que faz forte oposição ao consumo de carnes e derivados.

“Tô vindo aqui me retratar. A casa tem praticamente um mês e quem segue a casa sabe que a gente tem um cunho extremamente humorístico. A gente tira sarro, a gente brinca com diversos assuntos e um deles são os veganos. E existe né, a brincadeira do vegano com o carnívoro, porém eu fui extremamente infeliz em uma dessas brincadeiras, que pra mim era uma brincadeira, uma piada, e eu fui extremamente ofensivo”.

“Eu tenho total consciência que eu passei do limite, então nesse momento o que eu posso fazer é me desculpar a todos que eu ofendi, principalmente aos veganos. Eu fui extremamente infeliz e quero pedir desculpa a todos que possam ter se sentido ofendidos com essa ‘piada’, que quando deixa de ser engraçada para todos não é mais uma piada. Reconheço meu erro e o mínimo que posso fazer é pedir desculpas”.

Com a divulgação da imagem, adeptos do veganismo se sentiram ofendidos com a postura do estabelecimento assim como pessoas não-veganas que acharam a abordagem “exagerada e sem noção”.

