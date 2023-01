Mãe do noivo cancela o buffet do casamento e acaba sendo desconvidada

Um noivo está precisando lidar com um “drama desnecessário” nas preparações para seu casamento. Apesar de estar feliz em se casar com sua namorada de infância, ele está precisando lidar com as atitudes de sua mãe que chegou até mesmo a cancelar o serviço de buffet do casamento.

Conforme relato feito pelo noivo no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, ele e sua noiva são vegetarianos e acreditaram que não faria sentido ofertar um buffet com alimentos que não poderiam ser consumidos por eles.

Por conta disso, decidiram fazer uma recepção com cardápio vegetariano, o que não foi bem recebido pela mãe do noivo que classificou a comida como “sem graça” e os acusou de forçar os convidados a “passarem fome”.

“Na noite passada eu me surpreendi ao descobrir que ela cancelou nosso serviço de buffet e contratou um novo sem opções vegetarianas”, conta o noivo.

Ele decidiu desconvidar a mãe

Irritado com a atitude da mãe, que agiu sem o consentimento dos noivos, o homem decidiu tomar uma decisão drástica e não a convidar para o casamento.

“Precisei de duas ligações exaustivas para cancelar o buffet que ela contratou e conseguir o que nós contratamos de volta. Depois disso, eu mandei uma mensagem para ela dizendo que ela não seria mais convidada para o casamento por conta de suas atitudes. Ela me ligou alguns minutos depois, estava irritada e chorando, mas eu não dei bola”.

“Minha noiva acha que nós fomos coerentes em nossa decisão, mas nossos parentes ficaram completamente irritados comigo e desapontados pela minha decisão. Eu não estaria me questionando se meus irmãos não tivessem dito que eu deveria ter tentado entrar em um acordo com ela. O que eu faço?”, finaliza o noivo.

Para os usuários do Reddit, eles agiram corretamente: “Sua mãe agiu pelas suas costas e estava completamente fora de si. Siga fazendo o que você considera certo para você. Seus convidados terão a oportunidade de apreciar uma comida vegetariana bem-feita e saborosa”, comentou uma pessoa.

“Querer sabotar seu casamento é algo preocupante, fique atento a isso”, comentou uma segunda pessoa.

“A menos que você queria sua mãe manipulando sua vida, é bom colocar limites agora. Casamentos e festas vegetarianas não são incomuns”, afirmou uma terceira.