Homem se recusa a ir ao casamento da cunhada ao saber detalhes do cardápio

Uma mulher ficou no meio de uma confusão depois que o marido se recusou a comparecer ao casamento de sua irmã por conta da falta de bebidas alcóolicas no cardápio. Segundo relato, o homem afirmou “detestar eventos barulhentos que não tenham álcool”.

Contando a história no Reddit, a esposa do homem, e irmã da noiva, revela que a decisão foi tomada uma vez que o noivo trava uma longa batalha contra o alcoolismo, apesar de saber disso a reação do homem não foi a esperada.

Em publicação feita pelo The Mirror, é possível acompanhar o relato que foi compartilhado pela mulher.

“Disse para minha irmã que não seria grande coisa ela permitir o consumo de álcool em seu casamento, mas ela surtou comigo e disse que nós estamos cientes de que seu noivo é um alcóolatra em recuperação e que ela não quer deixá-lo exposto ao álcool no dia do casamento”, explica.

“Para piorar, meu marido se meteu na conversa e disse que se o ‘mimado’ do noivo dela tem medo de ficar perto de álcool então ele não é maduro o bastante para se casar”.

Ela não sabe como agir

Diante da declaração de seu marido, a mulher afirma ter ficado em meio a uma grande discussão envolvendo seu companheiro e sua irmã.

“Minha irmã brigou com ele e disse que o casamento é dela e as decisões são dela. Meu marido disse que tudo bem, mas que nós não vamos se não tiver álcool”, conta.

“Minha irmã está magoada e disse que estou sendo injusta com ela por estar disposta a perder seu casamento sem ter um bom motivo para isso. Nossos pais ficaram ao lado dela e disseram que ela não vai esquecer se eu deixar de ir ao seu casamento por esse motivo”.

Leia também: Homem se vinga após ser envergonhado por ter um casamento sem crianças

Em pouco tempo, diversas pessoas defenderam a noiva e criticaram a mulher por sua postura ao defender o marido.

“Se seu marido não consegue sobreviver a um evento sem álcool então sua irmã não é a única que tem um parceiro alcóolatra. Pelo menos o noivo da sua irmã foi capaz de aceitar seu problema e lidar com ele. Talvez seu marido deva fazer o mesmo”, comentou uma pessoa.

“Seu marido entendeu tudo errado. O fato do noivo de sua irmã excluir o álcool do casamento foi na verdade maduro e racional. Você e seu marido é que estão sendo mimados e egoístas ao não comparecer. Cresçam”, finalizou outra pessoa.