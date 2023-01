Imagens registram uma das maiores cobras do mundo em quintal e mulher se desespera ao perceber o que ela estava engolindo

Uma mulher flagrou uma cena que a chocou em seu quintal em Sinop, no Mato Grosso, essa semana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela se deparou com uma jiboia, uma das maiores cobras do mundo, devorando um animal.

A empresária Edinete Bahiano Menezes dos Santos se deparou com o réptil de dois metros engolindo um gato da vizinhança e, assustada, pediu imediatamente ajuda aos vizinhos.

De acordo com o G1, ela conseguiu ver apenas as patas do felino e quando populares levaram a serpente para fora da sua casa, ela acabou regurgitando o gato, que por sua vez também vomitou um rato.

A equipe do o Corpo de Bombeiros chegou ao local para resgatar a cobra e fez um vídeo no local. A jiboia foi libertada na natureza novamente.

Confira o vídeo que mostra a captura da jiboia:

Apesar de gatos serem rápidos e predarem muitas espécies, eles podem se tornar presas de algumas cobras de maior porte.

Gatos são muito rápidos, um absurdo esse reflexo, são predadores fantásticos também, exatamente por isso que gato doméstico não deve ter acesso a natureza, eles caçam sem parar apenas para alimentar o instinto e não só a fome, podem sozinhos extinguir uma espécie de um local

A jiboia está na lista de cobras grandes e pode chegar a medir até 4,3 metros de comprimento. Ela é encontrada nas tocas secas ou tropicais do território brasileiro e não é venenosa.

Assim como a píton e a sucuri, a primeira e a segunda maior cobra do mundo, ela usa a constrição para matar a presa, apertando-a até causar uma parada circulatória.

Não é incomum que a jiboia seja flagrada em ambiente urbano e quase sempre está atrás de uma presa para se alimentar. Como é um animal carnívoro, sua dieta quase sempre é baseada de mamíferos roedores de pequeno porte, alguns anfíbios, aves, outros répteis, como lagartos, e também de ovos de outros animais.

Quando entra em modo de defesa, ela retrai a cabeça e o pescoço para dar um bote potente, em forma de S e reproduz assobios longos e altos, chamados de “o bafo da jiboia”.

Confira o “o bafo da jiboia” a seguir:

