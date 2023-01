Vídeo mostra pescador dando de cara com sucuri e colocando pé perto da cabeça dela

Esta semana, um pescador conhecido como Eduardo Monteiro, trouxe um momento impressionante gravado ao lado de uma sucuri, a maior cobra do Brasil, conhecida no mundo todo como “anaconda”.

Em mais um registro de pescaria, o apresentador do programa Pura Pesca, introduziu o vídeo mostrando como a sucuri encontrada próxima a um rio, desliza lentamente em sua direção.

“Olha que coisa linda! Coisa linda! Bichona grande, moçada. Olha o tamanho do meu pé para a cabeça dela”, diz ao aproximar seu pé da cobra, que não se acanha e continua se aproximando curiosa.

Confira as imagens a seguir divulgadas nas redes alertando um “perigo na pescaria”:

Mas afinal, a sucuri realmente representa um perigo na pescaria?

Em entrevista ao jornal O Eco, dedicado ao jornalismo ambiental, a bióloga e médica veterinária Paula Helena Santa Rita, coordenadora do biotério da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), que integra o Grupo de Resgate Técnico Animal do Pantanal do Mato Grosso do Sul (Gretap/MS), falou sobre as chances de ataque de uma sucuri a humanos.

“Ela vê o ser humano como um potencial predador e não uma presa. A gente sabe de acidentes envolvendo seres humanos, mas a chance é muito baixa”, esclareceu na época em que relembrou a cena do ramake da novela Pantanal, em que uma sucuri-verde ataca e mata um personagem.

É importante recordar que no Pantanal, em específico, as sucuris também se alimentam de mamíferos, aves e répteis, mas preferem peixes.

Apesar de tímida e com visão limitada, a sucuri tem um bom olfato e pode se guiar pelo cheiro: “Para elas, a mão de um pescador cheirando a peixe é peixe e, por isso, elas podem atacar pessoas por engano”, explica o artigo “O dilema de conviver com sucuris”.

Em áreas nas quais humanos e sucuris dividem o espaço, é importante ter cuidados na hora de limpar peixes, posicionar galinheiros e criar animais de estimação que podem se tornar presas dessas cobras.

