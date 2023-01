Vídeo mostra como sucuri pode se camuflar em rio para ficar à espreita; caçando

A maior cobra do Brasil e a segunda maior do mundo é a sucuri, que também é conhecida como anaconda. Esse animal famoso é semi-aquático e algumas imagens que mostram seu comportamento na água se tornaram virais essa semana.

Em seu canal “Terra da Sucuri” no YouTube, o guia turístico de Bonito, no Mato Grosso do Sul, Vilmar Teixeira, publicou um vídeo no qual uma sucuri grande está a à espreita em um rio. Na gravação é possível conferir como a cobra se camufla para poder caçar.

Confira o vídeo que mostra a anaconda caçando:

Como não é venenosa, a sucuri precisa ser certeira ao caçar suas presas. Para isso, além de ser mais ágil na água para se movimentar, ela aguarda na beira de córregos, rios e regiões alagadas, os animais que ali vivem ou buscam essa fonte para beber água.

Quando a presa surge, ela investe um bote potente e se enrola rapidamente no corpo da vítima para causar a constrição, apertando-a até que a circulação seja interrompida e o animal seja levado à morte.

Com o território reduzido e em busca de alimentos, as sucuris também podem se aproximar cada vez mais das propriedades rurais habitadas por humanos, que registram esse animal impressionante em situações inusitadas.

Recentemente, uma sucuri foi flagrada caçando uma ave que provavelmente se aproximou de uma bica em uma fazenda.

“Aqui na fazenda é assim entope a bica d’água, você vem aqui dar uma olhada e é uma sucuri entupindo o cano. (...) Ela está com um passarinho”, disse quem filmou as imagens.

Veja também: Vídeo mostra caninana nadando com agilidade; a cobra mais rápida do Brasil

É possível ver como a cobra se enrola na presa de forma persistente e só a solta depois que a “correnteza” da bica aumenta.

Veja o registro a seguir:

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!