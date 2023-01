Vídeo mostra caninana nadando com agilidade; a cobra mais rápida do Brasil

Conhecida como uma das mais velozes do Brasil, a cobra caninana (Spilotes pullatus) impressiona pela agilidade que se movimenta no solo, árvores e também na água.

Mais um vídeo recente mostrou um registro dessa cobra que pode chegar a medir 3 metros e aparece em quase todas as regiões do país.

Nas imagens, é possível ver como cobra nada com rapidez em um rio de Luiz Alves, um município de Santa Catarina.

As imagens alertam para as cheias que ocorrem com as chuvas e detalha que os animais começam a aparecer ainda mais nessa época.

Confira o vídeo a seguir:

É importante recordar que a cobra caninana é considerada uma das maiores da Mata Atlântica e, apesar da fama de brava, não é peçonhenta e não representa nenhum risco aos humanos.

O biólogo Henrique, conhecido como o Biólogo das Cobras, comentou o vídeo de uma cobra caninana grande nadando em um rio de Santa Lúcia do Piaí, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Veja mais uma vez a agilidade da cobra mais rápida do Brasil:

