Pizza de sabor inusitado causa uma grande briga entre cunhadas

Duas mulheres se envolveram em uma grande discussão depois que uma delas comeu a pizza da outra e se recusou a comprar uma nova. Segundo relato, a pizza era um desejo de grávida de uma das mulheres.

Conforme publicado pelo The Mirror, o relato foi compartilhado pela mulher, grávida de 25 semanas, por meio de uma postagem feita no Reddit.

Sem se identificar ela conta que estava desejando a pizza de abacaxi e decidiu comprar a iguaria para saciar sua vontade. Depois de comer alguns pedaços, a futura mamãe decidiu tirar uma soneca e, ao acordar, descobriu que o restante da pizza não estava onde deveria estar.

“Eu fiquei chateada porque estava desejando aquela pizza, então perguntei para o meu marido e para a irmã dele quem tinha comido minha pizza. Minha cunhada admitiu ter comido o restante pois ‘estava cansada’ do trabalho”, conta a mulher.

Ela ficou revoltada

Magoada com a situação e desejando comer o restante da pizza, a mulher afirma que acabou “perdendo a cabeça” e gritando com a cunhada.

“Eu gritei com ela e pedi para ela comprar outra pizza imediatamente. Ela recusou e disse que eu estava agindo de forma ridícula e infantil. Eu só senti as lágrimas caindo e comecei a chorar, meu marido precisou me acalmar e pedir outra pizza para mim”.

No entanto, depois de se acalmar, a mulher passou a refletir sobre sua atitude e está se questionando se realmente exagerou ao gritar com a cunhada por causa de sua pizza. Para os usuários do Reddit, ela pode ter passado um pouco dos limites.

“Os gritos foram desnecessários, mas antes de comer a comida de alguém é de bom gosto perguntar ou pedir. A atitude da sua cunhada também foi rude”, comentou uma pessoa.

“Quem come o resto da comida de alguém sem pedir, ainda mais de uma grávida? Provavelmente os gritos foram consequência dos hormônios, eles são reais e intensos”, comentou outra.