Mulher se enfurece após a amiga revelar sua gravidez nas redes sociais

Tentando compartilhar sua gestação apenas com amigos e familiares próximos uma jovem decidiu não revelar nas redes sociais que está a espera de seu primeiro filho. No entanto, uma de suas amigas mais próximas decidiu contar a novidade sem ter autorização para isso.

Conforme publicado pelo The Mirror, a futura mamãe decidiu levar seu caso ao Reddit onde pediu orientação sobre como lidar com a revelação feita pela amiga e com a atitude dela.

De forma anônima ela conta que ficou enfurecida quando a amiga decidiu compartilhar uma imagem do convite de seu chá de bebê lado a lado com uma mensagem de parabéns pela gestação.

“Minha amiga anunciou minha gravidez nas redes sociais e agora não tem mais nada que eu possa fazer sobre isso. Estou completamente enfurecida com o que ela fez”, desabafou a mulher.

“Meu bebê deve nascer em abril e eu só compartilhei os detalhes da gestação com meus amigos e familiares próximos, não queria tornar isso público na internet”.

Ela recebeu o apoio de outras pessoas

Seguindo com seu relato, a mulher conta que não tem afinidade com as redes sociais, preferindo manter sua vida fora das redes.

“Não gosto muito de redes sociais, quero ficar distante de pessoas aleatórias que conheci na escola e na universidade. Minha amiga de infância, com quem cresci e dividi os períodos de escola e universidade, postou o convite do meu chá de bebê”.

“Eu preciso conversar com alguém sobre isso e pra me ajudar a entender o que está acontecendo. Sinto que ela roubou toda minha alegria ao fazer isso pois estou recebendo mensagens de pessoas aleatórias. Estou magoada e irritada com essa situação”, finaliza a mulher.

Leia também: Mãe é criticada por dar ao seu bebê o nome de um personagem de Harry Potter

Nos comentários feitos em sua publicação, diversas pessoas a acolheram e ofereceram soluções: “Não entendo o motivo de postar fotos de convites nas redes sociais. É rude com os anfitriões, é rude com os que não foram convidados e, neste caso, é rude com o seu bebê”.

“Sinto muito por isso, peça a ela para remover a foto, eu faria esse pedido”, comentou uma pessoa.

“Exija que ela apague a publicação e estipule um prazo para isso. Não compartilhe mais informações com ela antes de ter certeza de que sua privacidade será respeitada”, comentou outra.