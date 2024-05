Saiba quem é a turista israelense que foi encontrada morta na região central do Rio de Janeiro

A Polícia Civil investiga a morte da turista israelense Alma Bohadana, de 22 anos, que faleceu após cair de uma mureta em Santa Teresa, perto da subida do Corcovado, na região central do Rio de Janeiro. A jovem estava na companhia de outro estrangeiro quando um motociclista se aproximou. Segundo o relato do rapaz, eles ficaram com medo de serem assaltados e correram, quando a vítima sofreu a queda de cerca de 15 metros de altura.

O corpo de Alma foi encontrado na noite desta segunda-feira (6), na Rua Almirante Alexandrino. Um morador relatou que ouviu gritos de socorro e acionou o Corpo de Bombeiros, mas, quando os socorristas chegaram ao local, a vítima já estava sem vida.

O caso foi inicialmente registrado na Delegacia de Apoio ao Turista, mas depois foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital. O estrangeiro que estava com Alma presta depoimento no local nesta terça-feira (6).

Conforme a investigação, Alma estava viajando sozinha pelo Brasil. Após passar três meses em Salvador, na Bahia, ela seguiu para o Rio de Janeiro, onde já estava há dez dias hospedada em um hostel. Foi nesse local que ela conheceu o estrangeiro que a acompanhava quando morreu.

Por conta do show da cantora Madonna em Copacabana, no último fim de semana, a estadia no hostel teria ficado muito cara e ela deixou o local. Porém, retornou no domingo (5) e pagou por mais duas diárias. No entanto, acabou morrendo.

Os pertences que a jovem levava quando caiu ainda não foram encontrados. A polícia diz que ainda não descarta nenhuma hipótese sobre o que levou Alma a cair. Ainda não foi confirmado se, de fato, ela fugia de uma tentativa de assalto.

As autoridades brasileiras pediram ajuda ao Consulado de Israel para obter outras informações sobre a turista.