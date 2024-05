Londres: brasileiro acusado de matar menor com espada e ferir quatro vai responder por sete crimes

O hispano-brasileiro Marcus Aurélio Arduini Monzo, de 36 anos, apontado como autor de um ataque que resultou na morte do adolescente Daniel Anjorin, de 14, em Londres, no Reino Unido, vai responder por sete crimes. Usando uma espada, ele ainda feriu quatro pessoas, entre elas dois policiais. Ao ser ouvido no Tribunal de Barkingside, nesta terça-feira (7), ele apenas confirmou sua identidade e permaneceu em silêncio.

A acusação afirmou ao juízo que o brasileiro, que também tem cidadania espanhola, “essencialmente decapitou” o jovem Daniel Anjorin durante uma ação violenta. Além disso, quase decepou a mão de um policial. O promotor Tom Litte ressaltou que o agressor não conhecia as vítimas.

“Daniel estava caminhando para a escola quando foi atacado pelo réu pelas costas com o uso de uma espada no pescoço e na cabeça, essencialmente decapitando o menino de 14 anos. A polícia chegou e tentou deter o réu, que então atacou uma [policial] delas com uma espada, causando-lhe novamente ferimentos muito significativos”, destacou o promotor.

Após analisar o caso, o juiz Mark Lucraft manteve o acusado sob custódia até uma audiência de confissão em 23 de julho e determinou que ele responda por: um homicídio, duas tentativas de homicídio, duas acusações de lesão corporal grave, roubo qualificado e posse de artigo com lâmina.

Relembre o caso

O ataque aconteceu no último dia 30. Conforme publicado pela imprensa londrina, a polícia foi acionada por volta das 7h daquele dia, depois que uma van colidiu contra uma cerca em Thurlow Gardens, em Hainault, nas proximidades de uma estação do metrô (veja no vídeo abaixo).

A man armed with a machete attacked several people at a London tube station. At least four people were injured. pic.twitter.com/zw5uDLAmqo pic.twitter.com/DJuCAGxmg0 — vegas (@vegasMGM20) April 30, 2024

Na ocasião, um homem de 33 anos foi atropelado e, na sequência, teria sido atacado por Marcus Aurélio. Depois disso, o agressor partiu para cima do adolescente, que foi ferido e socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital. Outras quatro pessoas que tentaram intervir também ficaram machucadas, incluindo dois policiais.

O suspeito conseguiu fugir do local, mas foi perseguido e preso pouco depois. O rapaz também apresentava ferimentos por conta do acidente e foi levado a um hospital. Na sequência, seguiu para uma delegacia.