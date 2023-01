Mãe é criticada por dar ao seu bebê o nome de um personagem de Harry Potter

Escolher o nome de um bebê não é algo simples. Geralmente leva um bom tempo até que os pais encontrem o nome ideal para seus filhos, mas nem sempre a noção de “nome ideal” deles é a mesma dos outros membro da família.

Recentemente, uma mãe buscou o Reddit para questionar outros pais sobre sua decisão. Conforme o The Mirror, o nome que ela escolheu para a filha também é o nome de um personagem da série Harry Potter, o que pode causar uma grande confusão na vida da criança.

Segundo relato, a mulher decidiu dar a filha o nome de Edwiges como uma forma de honrar o temperamento destemido de sua avó. Apesar de ser o nome da coruja que acompanha Harry nas histórias, a mãe ainda afirma que não foi este o motivo da escolha.

“Quero usar o nome Edwiges para minha filha. Não consigo tirar esse nome da cabeça, eu o amo de todas as formas possíveis. Também pensei em Hedy como apelido, seria uma forma de homenagear minha avó que significa muito para mim. Meu maior problema é que nosso sobrenome é com H e tem a sonoridade parecida com Hedy. O que devo fazer? Poderia usar Edwiges como nome do meio?”.

Outra inspiração

Segundo relato feito pela mulher, a inspiração para o nome não veio da série Harry Potter, mas sim de uma Santa que possui esse nome.

“Eu nunca fui fã de Harry Potter, não li os livros e não assisti aos filmes. Eu amo o nome pois significa ‘batalha’ e era o nome de uma Santa destemida. Ela andava descalça na neve para fortalecer sua força de vontade”.

“Minha avó também é assim. Meu pai me contou uma história sobre ela que comprova isso. Ela se cortou enquanto cozinhava e ao invés de ir ao hospital pegou seu próprio kit de costura e deu alguns pontos em seu dedo”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, as reações ao nome foram divididas. Enquanto alguns afirmam gostar do nome, outros o ligam diretamente ao personagem.

“Nome adequado! Estou em um país onde é um nome comum e não é instantaneamente ligado ao personagem da série. Sou um grande fã da saga, mas este não é meu primeiro pensamento ao ver o nome”, comentou uma pessoa.

“Sem ofensas, mas acho que seria cruel nomear sua filha dessa forma. A associação com Harry Potter será muito forte, tente encontrar algo semelhante”, comentou outra.