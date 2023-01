Mulher quase termina o relacionamento por causa das roupas íntimas do namorado

Um homem decidiu se abrir no Reddit e confessar que um hábito voltado para a economia de dinheiro quase o fez perder um relacionamento amoroso. Segundo relato, a relação quase chegou ao fim por ele comprar suas cuecas no atacado.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem revelou que sua mania de comprar roupas íntimas no atacado colocou em risco seu relacionamento com a atual esposa, uma vez que ela acreditava que ele sofria de “sérios problemas com higiene” por conta da aparência das peças.

Para economizar, ele costumava comprar as peças no atacado o que o fez acabar com uma gaveta repleta de cuecas do mesmo modelo, tamanho e cor. Com isso, ele alega ter economizado um bom dinheiro e também tempo, uma vez que não precisava separar as cores das peças no momento de lavá-las.

“Quando conheci minha esposa nós costumávamos passar a noite juntos com bastante frequência, no entanto ela começou a desconfiar que eu estava usando sempre a mesma cueca e achou isso um tanto quanto estranho”, revela o homem.

A situação foi esclarecida

Para a sorte do homem, e o alívio da mulher, a confusão foi resolvida depois que ela acidentalmente espionou o cesto de roupas sujas do companheiro e encontrou diversas peças iguais esperando para serem lavadas.

“Ela confessou que estava prestes a terminar comigo com uma desculpa qualquer. Estou realmente feliz que ela não tenha feito isso”.

“Estamos juntos há 12 anos, temos uma filha linda e eu agora tenho uma ampla variedade de cuecas na minha gaveta”, finaliza o homem.

Em pouco tempo, diversos usuários do Reddit começaram a compartilhar os motivos mais estranhos pelos quais viram um relacionamento chegar ao fim. Um usuário afirma ter perdido a namorada por exclamar de alívio após tomar um gole de bebida gelada.

“Ela terminou comigo porque fiz um som de ‘ahhh’ após tomar um gole de uma bebida gelada. Ela disse que não gostou quando fiz isso e terminou tudo”.

“Eu terminei com uma namorada no colégio porque ela queria sair comigo durante as férias e eu queria jogar o jogo que eu tinha acabado de comprar. Ela ficou chateada porque eu não estava respondendo suas mensagens, mas eu realmente queria ficar quieto jogando! Achei mais fácil terminar para voltar ao meu jogo em paz”, finalizou outro usuário.