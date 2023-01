Mulher se recusa a permitir que sua mãe pegue os netos no colo

Uma mulher está passando por momentos complicados envolvendo sua própria mãe. Segundo relato, ela precisou proibir a mãe de pegar os netos no colo depois de saber que ela sofreu ao menos seis grandes quedas recentemente.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher usou o Reddit para desabafar e contar aos demais usuários os motivos pelo qual precisou tomar essa difícil decisão.

De forma anônima, ela conta que está se recusando a deixar a avó carregar os netos por conta de algumas quedas recentes de sua mãe. Por este motivo, ela só pode pegar as crianças no colo caso esteja devidamente sentada.

“Minha mãe ainda consegue segurar meus filhos, mas pedimos a ela que não pegue nossos filhos no colo quando estiver em pé para evitar uma queda, principalmente com o bebê”, conta a mulher.

“No começo ela aceitou a nossa decisão e não recuou ou expressou qualquer incômodo com isso, mas depois as coisas mudaram”.

Ela foi proibida de segurar os netos no colo

Segundo relato, apesar de não ter se oposto a decisão da filha, a mulher se recusou a seguir completamente as orientações e por vezes foi flagrada pegando os netos no colo sem estar devidamente acomodada em um local.

“Nós a pegamos segurando nossos filhos algumas vezes, quando ela pensa que não estamos olhando. Eu então passei a não a deixar sozinha com as crianças”, comenta.

“No entanto, quando minha filha mais velha pede a ela para carregá-la ela faz comentários extremamente agressivos sobre mim que me incomodam. Ela diz, ‘Oh me desculpe, eu não posso! Quer dizer, eu posso, mas sua mãe e seu pai não vão deixar’”.

“Até agora eu apenas ignorei porque o dizemos a ela e os motivos que temos são suficientes para justificar. Mas não quero que isso afete meus filhos. Estou preocupada da forma como ela fazendo eu e meu marido parecermos os malvados da história, isso pode minar a confiança que os nossos filhos têm em nós”.

Para os usuários do Reddit, ela deve ser direta ao falar com sua mãe: “Eu não acho que precise ser agressiva, mas você precisa responder assim que ela comentar. Tente algo como ‘Isso mesmo, não deixamos porque a vovó às vezes cai, então ela precisa estar sentada quando pega você no colo para manter vocês duas seguras’”, sugeriu uma pessoa.

“Você pode lidar com isso melhorando a comunicação que tem com sua mãe. Tente conversar com ela em particular sobre isso e explicar suas preocupações”, comentou outra.