Gestante fica revoltada após familiares ‘se convidarem’ para conhecer o bebê

É comum que após a chegada de um novo membro na família os parentes mais próximos manifestem sua vontade de conhecê-lo, no entanto uma mãe está preocupada com a atitude de seus familiares que insistem em conhecer seu bebê imediatamente após o nascimento.

Preocupada, a mulher contou sua história no Mumsnet e teve o relato compartilhado pelo The Mirror.

De forma anônima, a mulher conta que está se sentindo sobrecarregada com a postura da família diante da proximidade do parto. “Eu devo dar à luz na próxima semana por motivos médicos. Será um parto induzido e está sendo algo complicado”.

“É meu primeiro filho então estou animada, mas também introvertida com tudo o que está acontecendo. Como além de meu primeiro filho é o primeiro neto e primeiro bebê entre os amigos todos estão alvoraçados para conhecê-lo”.

“A primeira vista parece que estou apenas recebendo muito apoio, mas a verdade é que não tenho um relacionamento próximo com minha família e com a família do meu marido. Todos eles estão apenas interessados no bebê”, conta a mulher.

‘Sou apenas um corpo carregando um bebê’

Preocupada com a situação, a mulher afirma que a postura de seus familiares não está ajudando neste momento, mas sim causando grandes complicações.

“Minha sogra, que é médica, compartilhou minhas informações médicas a todos durante o Natal, ela fez isso na minha frente e sem me pedir. Me senti apenas um corpo carregando o neto dela”.

“Meu pai e minha madrasta querem estar aqui no nascimento, mas eu disse que não vou permitir isso. Outro amigo já comprou hotel e passagens para vir quando o bebê completar 3 semanas, mas não nos pediu permissão. Minha mãe, com quem tenho um relacionamento complicado, também quer estar aqui assim que o bebê nascer, mas já deixei claro que isso não vai acontecer”.

Além disso, a mulher afirma que não se sente confortável em receber pessoas em seu apartamento, o que a faz ficar completamente tensa com a possibilidade.

“É assim que eu deveria me sentir? É como se todos tivessem algum direito sobre o meu bebê antes mesmo de ele nascer, mas não quero compartilhar meu filho até estar pronta para isso”.

Para os usuários do Mumsnet, ela deve agir da forma que achar ser melhor para seu filho.

“Você deve colocar limites claros e se as pessoas discordarem, problema delas”, comentou uma pessoa.

“Leve um dia de cada vez e veja como você vai se sentindo em relação a esta e outras questões. Além dos meus pais e sogros, eu levava meus filhos para visitar as pessoas em suas casas quando eu me senti bem, então eu podia controlar quando e como iria já que não queria ninguém em minha casa”, comentou outra pessoa.