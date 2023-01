Marido faz esposa caminhar por 20km após esquecê-la durante uma pausa na viagem

Um homem se viu em apuros depois de acidentalmente deixar a esposa sozinha no meio de uma estrada. Segundo relato, ele teria esquecido que viajava acompanhado pela mulher e seguiu viagem sozinho após parar para “usar o banheiro”.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso inusitado aconteceu na Tailândia quando um casal seguia viagem para passar o Natal com os familiares da mulher em sua cidade de origem.

Amnuay Chaimoon, de 49 anos e seu marido, Boontom Chaimoon, de 55, seguiam viagem por uma estrada quando precisaram parar para utilizar o banheiro nas primeiras horas da noite.

Ignorando completamente um posto de gasolina, o homem encostou o carro no acostamento e desceu para fazer as necessidades encoberto por alguns arbustos nos arredores da estrada.

Após questionar a escolha do marido, que aparentemente a ignorou, Amnuay também decidiu aproveitar a pausa para fazer suas necessidades, mas foi surpreendida quando não encontrou o marido ao retornar para o acostamento.

Ela precisou caminhar 20km em busca de ajuda!

Em entrevista a um portal de notícias Tailandês, Amnuay conta que ficou completamente incrédula com a atitude do marido e ao mesmo tempo preocupada com a situação. “Fiquei perdida e assustada, não conseguia imaginar o motivo do meu marido me esquecer sozinha na beira da estrada”.

Sem sua bolsa e demais pertences, a mulher precisou caminhar a pé todo o trajeto entre o local da parada e a próxima cidade, totalizando aproximadamente 20 quilômetros de caminhada até o posto de polícia mais próximo.

Ao chegar, os policiais tentaram entrar em contato com Boontom, mas foram necessárias ao menos 20 ligações durante toda a noite para que o homem atendesse o celular.

Atordoado, ele ainda garantiu que achava que a esposa estava dormindo no banco de trás do carro, e por este motivo não se preocupou ao notar sua ausência no banco do passageiro.

Profundamente envergonhado, ele se desculpou diversas vezes com a esposa, mas não deixou de ser alvo de diversos comentários feitos na internet.