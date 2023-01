Mulher foge de restaurante após ser forçada a pagar a conta de toda a família

Uma mulher ficou completamente revoltada com a atitude de seus familiares durante um jantar em família. Segundo relato, feito no Reddit, os sogros exigiram que ela pagasse a conta de todos sem sequer perguntar antes de pedir a comida.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher agora teme que sua atitude tenha colocado um ponto final em seu relacionamento, e se questiona se agiu da forma correta.

Sem se identificar, ela conta que recentemente recebeu algum dinheiro de herança após a perda de sua mãe. O valor me questão fica guardado em uma conta separada uma vez que ela não decidiu como, e se, quer utilizá-lo.

Apesar de saber da situação da esposa, o homem não concorda e acredita que ela deve “gastar o dinheiro” ao invés de deixá-lo na conta. Para isso, ele vem fazendo diversas sugestões a ela sobre como usar o valor além de colocá-la em situações delicadas onde ela pode se sentir obrigada a usar o dinheiro.

Recentemente, as coisas chegaram ao limite quando eles saíram com os pais do homem para comemorar a véspera do Ano Novo. Acreditando que cada um pagaria por sua conta, a mulher não conseguiu acreditar quando ouviu o companheiro dizer que ela usaria sua “gorda poupança”.

Ela foi embora sozinha!

Ao perceber as reais intenções do marido e de seus sogros, a mulher passou a se questionar sobre como agir nessa situação.

“Tudo ia bem até eu descobrir que deveria pagar o jantar de todos na mesa. A minha sogra ficou fazendo piadas sobre minha ‘gorda poupança’ e eu fiquei completamente furiosa, mas fiquei na minha”, conta.

“Quando percebi o que estava para acontecer eu paguei silenciosamente pela minha comida e bebida, me levantei e fui embora. Eles começaram a gritar e a correr atrás de mim e meu marido tentou me forçar a voltar ao restaurante”.

“Quando ele chegou, por volta das 3 da manhã, começou a gritar comigo dizendo que eu agi de forma patética e o humilhei diante de sua família depois que eles ‘confiaram na minha gentileza’ ao contar com o pagamento do jantar”, finaliza a mulher.

Para os usuários da plataforma, ela deve se manter firme em sua decisão e repensar a postura do marido diante de sua herança.

“Ninguém tem o direito de esperar que outra pessoa pague a conta ainda mais sem avisá-la antes. Sua herança não é da conta de ninguém e você não deve nada a eles”, comentou uma pessoa.

“Seu marido e sogros estão querendo se dar bem com a morte da sua mãe. Fique com a herança e se livre deles, você não é um caixa eletrônico”, comentou outra pessoa.