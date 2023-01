Ela se enfureceu após seu filho não ser convidado para a festa da filha da amiga

Uma mãe ficou completamente irritada depois de descobrir que seu filho pequeno não foi convidado para comemorar o aniversário da filha de uma de suas amigas. Em relato ela conta que conheceu a amiga durante a gestação sendo que as duas passaram por todo acompanhamento pré-natal juntas.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe decidiu compartilhar sua história por meio de uma publicação realizada no fórum online Mumsnet.

De forma anônima ela revela que ficou sabendo da comemoração depois que os pais da menina publicaram fotos da festa em suas redes sociais: “Pode parecer algo superficial, mas realmente fiquei magoada com essa situação e preciso de opiniões”.

“Fiz quatro amigas durante o período de acompanhamento antes de depois da minha gravidez. Nossas crianças não nasceram no mesmo dia, mas sim perto uma da outra e nos conhecemos nas ‘aulas’ para gestantes”, conta a mãe.

“Das quatro, três sempre organizam festas de Natal e pequenos encontros ao longo do ano para manter contato. Então quando fazemos festas de aniversário as quatro crianças sempre são convidadas, mesmo que estudem em escolas diferentes”.

Ela ficou magoada com a situação

Segundo a mulher, uma das mães do grupo nunca gostou de dar festas e receber pessoas em sua casa, mesmo tendo um bom espaço para isso.

“Ela sempre compareceu a encontros no boliche e em lugares aleatórios, mas sempre disse que não gosta de receber pessoas em sua casa”, conta.

“Desta forma, ela também dizia que não acreditava na relevância de dar festas para a filha até que ela tivesse idade para lembrar das comemorações. Ainda assim ela sempre participou das nossas festas”.

“Hoje ela publicou fotos da festa de sete anos de sua filha. Uma festa enorme com brincadeiras, pista de dança, tudo o que tem direito e nenhuma das outras três crianças convidadas. É irracional da minha parte ficar magoada com isso? Não é errado pensar que ela deveria retribuir um pouco todos os convites que fizemos nos últimos anos?”

Para os usuários da plataforma, a situação é complicada pois envolve diversos fatores. Enquanto alguns criticaram a postura da amiga, outras afirmaram que ela não tem motivos para se importar com isso.

“Ela definitivamente não considera vocês três como amigas”, comentou uma pessoa.

“É um pouco bruto ela fazer isso. Algumas pessoas preferem uma pequena reunião de família, o que seria justificável, mas claramente não foi o que aconteceu aqui”, comentou outra.

“Eu não me preocuparia com isso, seu filho dá festas e vai a festas, nem sempre todas as pessoas fazem isso”, finalizou uma terceira.