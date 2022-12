Vídeo mostra caninana enrolada em pescoço; essa foi a reação da cobra mais rápida do Brasil

Conhecida como uma das cobras mais ágeis e rápidas do Brasil, a caninana (Spilotes pullatus) é uma serpente da família Colubridae que pode chegar a ter até 2,5 metros de comprimento.

Encontrada na América Central e América do Sul, ela carrega a fama de brava e muitas pessoas se confundem achando que se trata de um animal venenoso.

Na realidade, a caninana não é peçonhenta e apenas assusta com seus movimentos característicos quando se sente ameaçada, pois infla o papo para aparentar ser maior, tira o corpo do chão em formato de “s” e pode mover a cauda rapidamente para distrair o oponente.

Essa semana, uma caninana apareceu enrolada no pescoço de um homem em um vídeo no Instagram e a reação da cobra surpreendeu.

Quem fez as imagens foi o biólogo Christian Raboch, que usa a rede social para mostrar a rotina do trabalho de resgate de fauna.

A gravação compartilhada em seu perfil @biologo.christian mostra o momento em que a caninana aparece em uma árvore e é solta em um lugar mais seguro.

“Vamos ver se ela está de bom humor”, diz Raboch quando toca a cobra sem luvas, mas com muita técnica. Surpreendentemente, a cobra não demonstra nenhum traço de agressividade.

O profissional explica que a cobra só vai morder se for provocada e que na área de mata ela fica tranquila, procurando fugir ao se sentir ameaçada.

Confira o vídeo que mostra a caninana a seguir:

Veja também: Vídeo flagra sucuri durante pescaria e termina em susto

Como os animais selvagens são imprevisíveis, o biólogo também já mostrou algumas experiências com caninanas que foram bem diferentes.

Ao resgatar uma cobra capturada com o auxilio de um bastão do jardim de uma casa em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, ele quase levou um bote na região da genitália.

O vídeo que mostra como a cobra se move rapidamente e dá um bote na camiseta dele logo se tornou viral.

A caninana voltou em segurança para a natureza, mas deixou o Raboch com uma mordida na mão. Relembre as imagens:

